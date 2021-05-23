Kutlu Adalı cinayeti: Sedat Peker’in iddialarının ardından 'Soruşturma yeniden açılsın' çağrıları yapılıyor

Sedat Peker, Mehmet Ağar'ın kendisine, "Kutlu Adalı Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor" dediğini, bu sebeple Adalı'yı öldürülmesi adına kardeşini adaya gönderdiğini öne sürerek, "Hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik diyorlar, milleti coşturuyorlar herkesi birbirine sokuyorlar" iddialarında bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), "Kutlu Adalı cinayeti hakkında yeterli ve inandırıcı araştırma yapılmadığı" gerekçesi ile 31 Mart 2005'te Türkiye'yi mahkum ederek 95 bin euro para cezasına çarptırmıştı.

Peker, bu talep üzerine kardeşi Atilla Peker'i Kıbrıs'a gönderdiğini, ancak sonradan Korkut Eken ile görüştüğünde "başka bir ekibin Adalı'yı öldürdüğünün söylendiğini" aktardı.

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın, Kutlu Adalı'yı öldürtmek için kendisinden tetikçi talep ettiğini iddia etti.

Kuzey Kıbrıs'ta 6 Temmuz 1996'de öldürülen gazeteci ve yazar Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili Sedat Peker'in iddialarının ardından, gazeteci örgütleri ve Kıbrıslı siyasetçiler 'Soruşturma yeniden açılsın' talebini dile getirdi. Sedat Peker'in "Kıbrıs'a gönderdiğini" ileri sürdüğü kardeşi Atilla Peker, Muğla'da gözaltına alındı.

Peker, Mehmet Ağar ve Korkut Eken'le aralarında geçtiğini söylediği diyalogları şöyle aktardı:

"Biz o zaman Korkut Eken ve Mehmet Ağar ile hep beraberiz. Mehmet Ağar, 'Bana iki tane profesyonel bul' dedi. Ben de öz kardeşimi, Atilla Peker'i vereceğimi söyledim."

Türk Hava Yolları'nın, sattığı uçak biletlerini sakladığı harici belleklerin varlığından söz eden Peker, "Harddisklerde, geçmişten bugüne kadar satılan tüm biletler bulunuyor. İsteyen, Atilla Peker ile Korkut Eken'in, cinayetten ne kadar önce Kıbrıs'a gittiklerini bulabilir" diyerek, iddialarına şöyle devam etti:

"Aradan zaman geçti, 3-4 gün sonra döndüler, denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştum, dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada bunların başka bir ekip öldürmüş. Sonra görüştüğümüzde, bana işin hallolduğunu söyledi."

Peker iddialarında, Kutlu Adalı'nın St. Barnabas Manastırı'nda yaşanan "soygunla ilgili çalışma yaptığını" ve ardından "Kıbrıs'ı Rumlara sattığı iddialarının ortaya atıldığını" da dile getirdi.

Kıbrıslı gazeteci ve yazar Kutlu Adalı, ikon müzesi olarak değerli eserlere ev sahipliği yapan St. Barnabas Manastırı'nda 14 Mart 1996'da yaşanan silahlı bir baskını araştırmasının ardından tehditler aldığını açıklamış, 6 Temmuz 1996'da ise 61 yaşında suikaste uğramıştı.