Kutluer: ‘Flüt Tanrının Bana Bir Hediyesi’

Konser öncesi VOA Türkçe’ye konuşan Kutluer piyanodan flüte geçişini anlattı: “Benim flüte yönelmem; sanki tanrının bana bir hediyesi flüt. Okulda tabii ki, konservatuvardaki hocalar karar veriyor imtihana girdiğinizde, ‘Bu çocuğun, işte, neye istidadı (yeteneği) olabilir, dudağı nasıl, elleri nasıl?’ filan... Komisyon sizi seçiyor. Ben ilk okuldan başladığım için, ilk okulda piyanoyla başladım, Kamuran Gündemir’in sınıfında. İlk okulu bitirdikten sonra enstrüman seçildi ve beni flüte seçtiler. Bu ama benim için ilahi bir hediye gerçekten çünkü nefesli bir enstrüman. Bu sizin parmak iziniz gibi, ruhunuzun da izi. Nefesinizde gizli.”

“Mersin bambaşka bir renkte”

Kutluer Mersin seyircisi için tanıdık. Daha geçen hafta Tarsus'ta konseri vardı. Mersin’in klasik müziğe olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söylüyor: “Mersin bambaşka bir renkte. İnsanlar son derece değişik geçmişlerden, kültürel geçmişlerden (geliyor) ve muhteşem bir ruh yapısına sahipler. Bu renklilik zaten bizi özel kılıyor. Klasik müziği bu kadar değerlendirebilen ve takip eden bir halk var burada, bunun için çok mutluyum.”

“Şefika’s Tango”

Kutluer için beste yapan tek kişi Elizondo değil. Jethro Tull grubunun vokalisti ve flütçü Ian Anderson da Kutluer’e bir beste armağan etmişti. Kutluer bestenin hikayesini anlatıyor: “Ian Anderson rock gibi bir müzik türünün içine romantik flütü sokan ve bu kadar başarılı bir şekilde sokan önemli, değerli bir sanatçı. Benim CD’lerimi dinledikten sonra bana bir beste yapmaya karar vermiş. Daha sonra ’Şefika’s Tango’ ortaya çıktı ve birlikte bunun Türkiye’de konserlerini, turnelerini yaptık. Hala konserlerinde ‘Şefika’s Tango’yu da seslendiriyor. Benim için çok değerli ve hakikaten de çok güzel bir parça."