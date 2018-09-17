HABER

Kutluhan öğretmen, öğrencileri için sıraları rengarenk yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, Fatih İlkokulu'nun sınıf öğretmeni Kutluhan Saygılı, yaz tatili döneminde sıraları farklı renklere boyayarak, öğrencilerine sürpriz yaptı.

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, Fatih İlkokulu'nun sınıf öğretmeni Kutluhan Saygılı, yaz tatili döneminde sıraları farklı renklere boyayarak, öğrencilerine sürpriz yaptı. Kent merkezindeki Fatih İlkokulu'nun 2-H sınıfı öğretmeni Kutluhan Saygılı, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılı başlarken, öğrencilerine sürpriz yapmak istedi. Saygılı, okul idaresinin de desteğiyle sınıftaki 15 sırayı farklı renklere boyadı. Yeni eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Saygılı, öğrencilerini sınıfta karşıladı. Sınıfa giren öğrenciler ise sıralarının farklı renklere boyandığını görünce şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Sınıf öğretmeni Kutluhan Saygılı, "Okullar açılmadan önce düşünce içine girdik, 'Çocuklar için ne yapabiliriz?' diye. Biz öncelikle sınıfımızı renklendirelim, renkli bir hayat sunalım, böylece çocuklarımızın sınıf içerisindeki yaşantılarını, hayal dünyalarını renklendirelim istedik. Bu amaçla böyle bir çalışma yaptık. Ayrıca çocukların okula daha sevgi dolu gelmelerini ve sınıfta kendilerini keyifli hissetmelerini istedik. Çocuklarımızın farklılıklara ve yeniliklere açık olmaları konusunda iyi bir fikir olduğunu düşündük. Bu çalışma gayet güzel oldu. Çocuklarımız çok heyecanlılar. Onların yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki mutluluk ifadesi bütün çalışmamıza yorgunluğumuza değdi. Sınıfımız rengarenk, pırıl pırıl, eğitim ve öğretime hazır. Bu çalışma benim önerim. Okul idaresinin desteği ve resim öğretmenimizin yardımı ile el birliğiyle yapıldı" diye konuştu. Öğrenciler ise öğretmenlerinin kendilerine her zaman sürpriz yaptığını belirterek, sınıflarındaki sıralarının rengarenk olduğunu ve beğendiklerini söyledi.

PARTNERTürkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018Türkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018
Uzungöl'e teleferik projesiUzungöl'e teleferik projesi
Oylat Kaplıcaları'nda 300 bin kişi şifa aradıOylat Kaplıcaları'nda 300 bin kişi şifa aradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Business HT kapandı mı? Ciner Holding'ten flaş karar

Business HT kapandı mı? Ciner Holding'ten flaş karar

Ortaokul öğrencisi Gizem Camgöz son yolcuğuna uğurlandı

Ortaokul öğrencisi Gizem Camgöz son yolcuğuna uğurlandı

CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu

CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu

Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı

Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı

Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı

Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.