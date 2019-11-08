Deprem uzmanı: İstanbul’daki 5.8 deprem bize son şansımız der gibi oldu

Kestel Belediyesi tarafından Yeni Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda ‘depreme hazır mıyız ?’ paneli düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Jeofizik Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday katıldı. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ifade eden Kutoğlu, “İçerisinde büyük fay sistemlerinin bulunduğu yerde konumlanmış durumdayız. Kayıtlı döneme bakarsak, 1939’dan bu yana 10 yılda bir 6’nın üzerinde büyük depremler meydana geliyor. 2011 yılında Van ilimizde meydana gelmişti. Ortalamaya bakarsak yeni büyük bir depremin eli kulağında görülebilir. Buna hazır olmamız lazım” dedi.

"EN SON İSTANBUL'DAKİ 5.8 DEPREM BİZE SON ŞANSIMIZ DER GİBİ OLDU"

“1999 yılında depreme hiç hazır değildik” diyen Kutoğlu, şöyle devam etti:

“99’dan sonra özellikle arama-kurtarma yönünde çok önemli mesafeler kat ettik. Dış ülkelere bile hizmet verdik. Ama sorunlu alanları, binaları terk etmedik. Hala oralarda yerleşimler devam ediyor. Kentsel dönüşümde az alanda yaptık. İnsanlar ekonomik sıkıntılar sebebiyle zorluk yaşıyorlar. Zorlayıcı mekanizme olmadığı için yaşamaya devam ediyorlar. En son İstanbul’daki 5.8 deprem bize son şansımız der gibi oldu. 99’daki gibi acılar yaşamak için son şansı değerlendirip, yaşadığımız zemin ve binaları gözden geçirmemiz lazım.”