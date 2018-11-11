'Kutsal böcek' bulundu!

Mısır'ın Giza kentindeki arkeolojik sit alanında, Heliopolitan inancında sabah güneşi tanrısı Khepri'nin sembol böceğinin mumyası bulundu.

Antik Mısır'ın 'kutsal böceği'nin mumyası bulundu

1 / 8 Söz konusu keşfin kamuoyuna duyurulması için sit alanında düzenlenen basın toplantısına Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Tarihi Eserler Yüksek Kurulu Sekreteri Mustafa Veziri ve çok sayıda büyükelçi katıldı.

2 / 8 Özel bir kanalda yayınlanan basın toplantısında Veziri, böceğin mumyasının Mısır'da ve dünyadaki en ender keşiflerden biri olduğunu belirtti.

3 / 8 Dünyadaki diğer müzelerle irtibata geçip ellerinde böyle bir mumya olup olmadığını sorduklarını söyleyen Veziri, "İrtibata geçtiğimiz müzeler bize, ellerinde böceğe ait mumya değil tabut olduğu bilgisini verdi." dedi.

4 / 8 Veziri, 10 Nisan'da başlayan kazı çalışmaları sonucu, bir sandık içinde 200 Scarabaeus sacer, başka bir sandık içinde mumyalanmış 2 Scarabaeus sacer, mumyalanmış kediler, mumyalanmış bir kobra yılanı ile Firavunların ölüler kitabından bahseden papirüs kağıtları bulduklarını kaydetti.

5 / 8 Mısır Tarihi Eserler Bakanı Anani ise aynı bölgede bir aslan heykeli ve mumyalanmış kedilerin yanı sıra 7 Firavun mezarı bulunduğunu belirtti.

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