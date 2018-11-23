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"Kutsal Burundi Davulu Günü" kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 22:54 | Son Güncelleme

UNESCO kültürel miras listesinde yer alan "Burundi davulu"nun tanıtıldığı "Kutsal Burundi Davulu Günü" Ankara'da kutlandı

Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) "Somut Olmayan Kültürel Miras" (ICH) listesinde yer alan "Burundi davulu"nun tanıtımının yapıldığı "Kutsal Burundi Davulu Günü" Ankara'da kutlandı.

Ulus Gençlik Parkı Necip Fazıl Konferans Salonu'ndaki etkinliğe Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Joel Nkurabagaya, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Türkiye'nin Burundi nezdinde büyükelçisi tayin edilen Büyükelçi Serap Ataay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Burundi İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Abdurrahman Uzun, Ankara'daki yabancı misyon şefleri, iş insanları ve sanatseverler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından gösterilen video ile ulusal davulun tanıtımı yapıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Nkurabagaya, "Türkiye ile Burundi arasındaki ilişkiler sağlam ve karşılıklı güvenle gelişiyor." dedi.

Davulun Burundi tarihindeki önemine işaret eden Nkurabagay, şunları söyledi:

"Bu davul sadece bir müzik aleti olarak tanımlanamaz. Burundi davulları medeniyet mirasıdır ve kültürümüzün değerini dünyanın dört bir köşesine taşır. Burundi hükümetinin diplomatik çabalarıyla 27 Kasım 2014 tarihinde UNESCO mirasına girmiştir. Davulumuzu dünyaya tanıtmak içi bugünü gururla kutluyoruz. 15. yüzyıldan beri davulumuz gücün simgesidir."

Büyükelçi Demirer, ulusal anma günleri dolayısıyla Burundi Büyükelçiliği temsilcilerini ve Türkiye'de yaşayan Burundi vatandaşlarını tebrik etti.

"Son dönemde üst düzey ziyaretlerle ivme kazanan Burundi ile ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine önem atfediyoruz." ifadesini kullanan Demirer, şöyle konuştu:

"Burundi'de büyükelçiliğimizin açılması bunun en büyük ispatıdır. Gelecek ay göreve başlayacak büyükelçimiz Serap Ataay da aramızdadır. Büyükelçiliğimizin faaliyete açılmasının iş birliğimizi daha da ileri bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Burundi hükümetinde de aynı kararlılığı görebilmek bizleri mutlu etmektedir. Bu düşüncelerle dost Burundi halkına mutluluk diliyorum."

Etkinlikte ülke bayrağının renkleri beyaz, yeşil ve kırmızı kostümlü kıyafetler giyen erkek ve kadın dansçılar sahne aldı. Davul ve performans gösterilerinin sergilendiği sahnede mehteran ekibi de marşlar söyledi.

Burundi'ye özgü "Umuvugangoma" (Cordia Africana) ağacından oluşan gövdesi ve bu gövdeye gerilen boğa derisinden yapılan davul, Burundi halkı tarafından kutsal sayılıyor.

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Abdurrahman Uzun Ahmet Rıza Demirer Burundi Büyükelçiliği Joel Nkurabagaya Ulus Gençlik Parkı

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