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"Kutsal emanetler" ilk kez Güney Afrikalılarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 12:36 | Son Güncelleme

El Kaaf İnsan Hakları Merkezi ve Filistin Müzesi Direktörü Dr. Anwah Nagia: - "Peygamber Efendimiz'e ait kişisel eşyalar ile Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin tarafından yazılan Kur'an-ı Kerim'e ait fotoğraflar şehrin en büyük camilerinden olan Kudüs Camisi'nde sergileniyor"

Güney Afrika'nın Cape Town şehrine, El Kaaf İnsan Hakları Merkezi ve Filistin Müzesi tarafından Hindistan'dan getirilen Hz. Muhammed'e ait kutsal emanetler, ilk kez Güney Afrikalılarla buluştu.

AA muhabirine konuşan El Kaaf İnsan Hakları Merkezi ve Filistin Müzesi Direktörü Dr. Anwah Nagia, "Peygamber Efendimiz'e ait kişisel eşyalar ile Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin tarafından yazılan Kur'an-ı Kerim'e ait fotoğraflar şehrin en büyük camilerinden olan Kudüs Camisi'nde sergileniyor." dedi.

Güney Afrika'da Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Cape Town'da böyle bir sergi açmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Nagia, şu ifadeleri kullandı:

"Güney Afrika'daki yaklaşık 400 yıllık İslam tarihinde Müslümanlar kutsal emanetlerle ilk defa buluşuyor. Bu bizler için paha biçilemeyecek bir onur, Rabb'imize sonsuz şükürler ediyoruz. Bu emanetlere saygımızdan dolayı hafızlarımız sergi bitene kadar burada 24 saat Kur'an-ı Kerim okuyacak."

Ümit Burnu'ndaki ilk Müslümanlardan olan ve İslam'ın ülkedeki ilk hocası kabul edilen Tuan Guru ile Tuan Sayyid Alawi ve Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin Hz. Muhammed'in soyundan geldiğini anlatan Nagia, "Bu alimler burada İslam'ın yerleşmesinde hayati öneme sahip. İslam'ın bu temellerle yükseldiği Güney Afrika'da Müslümanlar kutsal emanetlerle ilk defa buluşmanın heyecanını yaşıyor." diye konuştu.

Kutsal Emanetler Sergisi'nde Hz. Muhammed'in saç teli, sandaleti, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin tarafından yazılan Kur'an-ı Kerim'e ait fotoğraflar ve Osmanlı Devleti tarafından Mescid-i Nebevi için yaptırılmış bir kilit ve anahtar sergileniyor.

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Güney Afrika Kutsal Emanetler sergi

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