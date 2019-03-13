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Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:40 | Son Güncelleme

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen Zafer Koşusu sürüyor. Gelibolu yarımadasından yola çıkan kutsal emanetler, Bandırmalı atletler tarafından Karacabeyli atletlere teslim edildi.
Karacabey Cumhuriyet alanında gerçekleştirilen törene Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve protokol mensupları katıldı. Yolcu, Çanakkale’de şehit düşen askerleri andıklarını belirtti. Bandırmalı öğrencinin Çanakkale şiirini okuması ve Karacabey Ortaokulu öğrencilerinin folklor gösterilerinin ardından Gelibolu Yarımadası’ndan getirilen deniz suyu, toprak ve Türk bayrağı Karacabey gençliğine teslim edildi. Karacabey’den teslim alınan emanetler Bilecik Valiliği’ne iletilmek üzere Bozüyük Kaymakamlığı’na teslim edilecek. Oradan da sırasıyla Eskişehir’e ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilmek üzere Ankara’ya ulaştırılacak.

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi
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