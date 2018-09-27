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Kutsal kaya önünde çıplak fotoğrafa gözaltı

27.09.2018 14:00 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da üç kişi Pidurangala Kayası'na karşı çıplak fotoğraf çektirdikleri için gözaltına alındılar. Birçok kişi gözaltından memnunken, kararı eleştirenler de oldu.

Kutsal kaya önünde çıplak fotoğrafa gözaltı

Sri Lanka’da kutsal kabul edilen Pidurangala Kayası’na karşı pantolonlarını indirerek fotoğraf çektiren ve bunları Facebook’ta yayımlayan üç kişi gözaltına alındı.

Polis, fotoğraf çekilen yerin Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Sigiriya Kalesi’nin yakınında olduğunu ve bunun dinlerine hakaret olduğunu söyleyen bir Budist keşişin şikayetiyle harekete geçti. Instagram’da turistler tarafından benzer fotoğraflar yayımlanmasına rağmen gözaltına alınan olmamıştı.

BAŞBAKANININ BİLE DİKKATİNİ ÇEKTİ

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. Birçok kişi gözaltı haberini memnunlukla karşılarken bu kararı eleştirenler de oldu.

Bir Facebook kullanıcısı, “Çocuklarımıza tecavüz edilirken, kadınlarımız cinsel tacize uğrarken, Sri Lanka polisi hiçbir şey yapmıyor. Sadece bu tür saçma durumlarda harekete geçiyorlar” dedi.

Bazı yorumlarda da polisin “sadece Sri Lankalıları gözaltına alması” eleştirildi.

Malezya’da Haziran 2015’te Kinabalu Dağı’da bir grup Batılı turistin çıplak fotoğraf çektirmesi büyük öfke yaratmıştı. Birçok Malezyalı, bu olayın hemen ardından meydana gelen depremi kutsal kabul edilen “dağın öfkesine'” bağlamıştı. Mahkemeye çıkarılan ve birkaç gün hapis yatıp para cezası ödeyen turistler, daha sonra salıverilmişti.

2017’de de bir Playboy modeli Yeni Zelanda’daki Taranaki Dağı’nda çıplak pozlar vererek atalarının gömülü olduğu topraklara saygısızlık edildiğini söyleyen Maori yerlilerini kızdırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kutsal kaya Sri Lanka Pidurangala Kayası

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