Kutsal topraklar sanal gerçeklikle buluştu

Giray, programı Mekke ve Medine'ye gidemeyecek olanlar veya gidip de tekrar görebilmek isteyenlere yönelik hazırladıklarını belirterek, "Sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak 360 derece görüntü tekniğiyle tamamen yerli ve milli imkanlarla ülkemizde hazırlanan "Kabe Gözlük" isimli programla, Kabe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'yi ziyaret edip o eşsiz manevi haz, tekrar tekrar yaşanabilecek." dedi.

- Engelli dostu program

İşitme engelliler için işaret dili, görme engelliler içinse betimleme anlatımının kullanıldığını aktaran Hasan Feyzi Giray, "10 bölüm olarak 50 dakika uzunluğunda 360 derece videolar çekildi ve dünyanın en uzun sanal gerçeklik belgeseli ortaya çıktı. Kullanıcılar cep telefonu uygulamalarının indirildiği platformlardan uygulamayı ücretsiz indirebilir, fragmanını seyredebilirler." ifadelerini kullandı.

Giray, uygulamayı kullananların hem normal video olarak hem de sanal gerçeklik gözlüğüyle 360 derece olarak izleyebileceklerini vurgulayarak, "Uygulama çok dilli bir altyapıyla hazırlandı, İngilizce ve Arapça olarak başladı, akabinde diğer dillere de çevrilerek devam edecek. Görüntülerle eş zamanlı olarak Payitaht Abdülhamid dizisinden tanıdığımız Bahadır Yenişehirlioğlu ve Ali Nuri Türkoğlu'nun seslendirmeleri mevcut. Dua kısmında da Fatih Çıtlak hocamızın dualarını dinleyecek kullanıcılar." şeklinde konuştu.

- "Rol model olacağına inanıyoruz"

Araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtlak ise çalışmanın çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Bu çalışmaya destek vermek istememizin en önemli sebebi de hem çalışmanın değerli oluşu hem de bu tür çalışmaları teşvik ederek ülkemize kazandırılmasını sağlamaktır." açıklamasını yaptı.