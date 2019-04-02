Kutsal topraklar sanal gerçeklikle buluştu

İSTANBUL (AA) - Sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan "Kabe Gözlük" programı kutsal toprakları, oradaymış gibi izleme fırsatı sunuyor.
Art-Hiti Dijital Sanatlar tarafından hayata geçirilen ve 360 derece görüntü tekniği kullanılan program, kullanıcılara, Mekke ve Medine'deki önemli mekanları görme imkanı sağlıyor.
Programla, sanal gerçeklik deneyimi sunan videolar, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ve Ali Nuri Türkoğlu'nun seslendirmeleri ve araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtlak'ın duaları eşliğinde kullanıcıyla buluşturuluyor.
Akıllı telefonlarda kullanılacak mobil uygulamaya ve 360 derece görüntü tekniğiyle hazırlanmış videolara ilişkin Art-Hiti Dijital Sanatlar Genel Müdürü Hasan Feyzi Giray, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Giray, programı Mekke ve Medine'ye gidemeyecek olanlar veya gidip de tekrar görebilmek isteyenlere yönelik hazırladıklarını belirterek, "Sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak 360 derece görüntü tekniğiyle tamamen yerli ve milli imkanlarla ülkemizde hazırlanan "Kabe Gözlük" isimli programla, Kabe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'yi ziyaret edip o eşsiz manevi haz, tekrar tekrar yaşanabilecek." dedi.
- Engelli dostu program
İşitme engelliler için işaret dili, görme engelliler içinse betimleme anlatımının kullanıldığını aktaran Hasan Feyzi Giray, "10 bölüm olarak 50 dakika uzunluğunda 360 derece videolar çekildi ve dünyanın en uzun sanal gerçeklik belgeseli ortaya çıktı. Kullanıcılar cep telefonu uygulamalarının indirildiği platformlardan uygulamayı ücretsiz indirebilir, fragmanını seyredebilirler." ifadelerini kullandı.
Giray, uygulamayı kullananların hem normal video olarak hem de sanal gerçeklik gözlüğüyle 360 derece olarak izleyebileceklerini vurgulayarak, "Uygulama çok dilli bir altyapıyla hazırlandı, İngilizce ve Arapça olarak başladı, akabinde diğer dillere de çevrilerek devam edecek. Görüntülerle eş zamanlı olarak Payitaht Abdülhamid dizisinden tanıdığımız Bahadır Yenişehirlioğlu ve Ali Nuri Türkoğlu'nun seslendirmeleri mevcut. Dua kısmında da Fatih Çıtlak hocamızın dualarını dinleyecek kullanıcılar." şeklinde konuştu.
- "Rol model olacağına inanıyoruz"
Araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtlak ise çalışmanın çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Bu çalışmaya destek vermek istememizin en önemli sebebi de hem çalışmanın değerli oluşu hem de bu tür çalışmaları teşvik ederek ülkemize kazandırılmasını sağlamaktır." açıklamasını yaptı.
Çıtlak, 45 kişilik kadronun bir yıllık çalışması sonucu uygulamanın ortaya çıktığını belirterek, çalışmanın kutsal topraklara duyulan özlemi giderebilmek ve 360 derece görüntü tekniğiyle kutsal beldeleri izletebilmek amacıyla yapıldığını belirtti.
Kullanıcıların hem cep telefonlarını kullanarak hem de sanal gerçeklik gözlüğüyle videoları izleyebileceğini ifade eden Çıtlak, "Manevi gelişim için önemli olan bu çalışmanın, tamamen yerli imkanlarla ülkemizden çıkmasını çok önemli buluyoruz. Toplum olarak yararlanabileceğimiz bu imkan sayesinde, bireyler daha şuurlu olarak hac ve umre vazifesini yerine getirebilecekler. Ülkemiz açısından da kültürel ve sosyal faaliyetlerde bu teknolojinin daha yaygın kullanımı açısından rol model olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
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