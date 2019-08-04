Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı vefat etti

MEKKE (AA) - Türkiye'den ilk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz’dan beri kutsal topraklarda 17 hacı adayı vefat etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz’dan bu yana 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi.

Bircan, vefatlara kalp krizi, trafik kazası, doğal iklim şartları, zatürre ve yaşlılığa bağlı hastalıkların neden olduğunu belirtti.

