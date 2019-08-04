HABER

Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:36 | Son Güncelleme

İlk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz’dan bu yana kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

MEKKE (AA) - Türkiye'den ilk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz’dan beri kutsal topraklarda 17 hacı adayı vefat etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz’dan bu yana 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi.

Bircan, vefatlara kalp krizi, trafik kazası, doğal iklim şartları, zatürre ve yaşlılığa bağlı hastalıkların neden olduğunu belirtti.

PARTNER Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz
Yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı, çocuklar sevindiYavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı, çocuklar sevindi
Osmaniye'de çocuklar tahta arabalarla yarıştıOsmaniye'de çocuklar tahta arabalarla yarıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HAC2019

En Çok Okunan Haberler

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yedek astsubaylığa yoğun ilgi geldi, başvuru süresi uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bursa'da 18 katlı lüks binada korkutan yangın! Hızla binayı boşalttılar!

18 katlı lüks binada korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.