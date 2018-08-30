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Kutsal topraklarda 201 Endonezyalı hacı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 20:29 | Son Güncelleme

Kutsal topraklarda 201 Endonezyalı hacı hayatını kaybetti

CAKARTA (AA) - Kutsal topraklara giden Endonezyalı hacılardan 201'inin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Endonezya Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kutsal topraklara giden hacılardan 201'i hayatını kaybetti.

Hacılardan 133'ü Mekke'de, 27'si Medine'de, 24'ü Mina'da, 8'i Arafat'ta, 6'sı Müzdelife'de, 3'ü ise havalimanında öldü.

Dünyanın en yoğun Müslüman toplumuna sahip Endonezya'da, her yıl 221 bin kişi, hacı olmak için kutsal topraklara gidiyor.

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