Kutsal topraklarda 500 Sağlık Bakanlığı personeli görevlendirildi

SÜLEYMAN TUNÇ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Mekke ve Medine'de toplam 140 yatağı olan 2 hastanesi olduğunu belirterek, "Bununla ilgili 500 sağlık personelimiz 2 ay boyunca görevlendirildi." dedi.

Bakan Koca, kutsal topraklardaki hacı adaylarının yaşayabileceği sağlık problemleri için verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak ilk defa hac ve umre için enfeksiyon kontrol rehberi yayımladıklarını anımsattı.

Koca, "Türkiye olarak Mekke ve Medine'de toplam 140 yatağı olan 2 hastanemiz var. Bununla ilgili 500 sağlık personelimiz 2 ay boyunca görevlendirildi. Bu hastanelerimizde yine fedakar bir şekilde gayretle çalışmalarına devam ediyor olacaklar." diye konuştu.

- Hacı adaylarına MERS-CoV uyarısı

Koca, ilk kez 2012'de tanımlanan ve solunum yolu ile bulaşan MERS-CoV aktivitesinin, Arap Yarımadası'nda ve özellikle Suudi Arabistan'da devam ettiğine dikkati çekti.

Özellikle hac döneminde sık sık karşılaşılan hastalıkların su ve gıda kaynaklı olduğunu belirten Koca, "Ayrıca solunum yolu hastalıkları da daha sık görülebiliyor. Kalabalık ortamlarda özellikle riskli hastalık grubunun maske kullanması son derece önemli." dedi.