HABER

Kutsal topraklarda hac coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 08:24 | Son Güncelleme

Arafat vakfesinin ardından Müzdelife'ye geçip burada da vakfeye duran, ardından Cemerat'ta şeytan taşlayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, ziyaret tavafı ve sa'yinin ardından tıraş olup ihramdan çıkarak hacı oldu - Hacıların büyük kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı

MEKKE (AA) - Kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.

Arafat Vakfesi'nin ardından dün akşam saatlerinde kafileler halinde otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

Gece yarısından itibaren Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı.

Daha sonra Kabe'ye giderek ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Böylece bu yıl kutsal topraklara Türkiye'den gelen 80 bin civarındaki hacı adayı dahil yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.

Hacıların büyük kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
Fuat Oktay bayram namazının ardından açıklama yaptı (1) Fuat Oktay bayram namazının ardından açıklama yaptı (1) 
Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajlarıSevdikleriniz için en güzel bayram mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HAC2019 hacı

En Çok Okunan Haberler

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Kurban bayramı mesajları 2019: Bayram mesajları ile sevdiklerinize dualarınızı, iyi dileklerinizi paylaşın

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

Günlük burç yorumları 11 Ağustos Pazar - Bayramın ilk gününde burçlar!

Bayramın ilk gününde burçlar!

Sinop'ta iki katlı ev alev alev yandı

Sinop'ta iki katlı ev alev alev yandı

Anadolu'nun ilk camisinde bayram namazı

Bayram namazı için Anadolu'nun ilk camisini doldurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.