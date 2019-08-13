Kutsal topraklarda hac coşkusu

MEKKE (AA) - Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde şeytan taşladı.

Kurban Bayramı arifesinde Arafat vakfesinin ardından akşam saatlerinde Müzdelife'ye giderek vakfeye duran, buradan da yürüyerek Cemerat'a geçen ve "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi. Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkan Müslümanlar hacı olmuştu.

Kutsal topraklarda bulunan ve 80 bini Türk kafilelerinden oluşan 3 milyon civarındaki hacı, bayramın ikinci ve üçüncü gününde ise şeytan taşlamayı sürdürdü.

Otellerinden kafileler halinde Cemerat bölgesindeki şeytan taşlama alanına yürüyerek giden hacılar, görevlilerin yönlendirdiği bölgeden taşlama alanına geçti.

Hacılar, ikinci ve üçüncü gün Cemerat'ta sırayla "küçük, orta ve büyük şeytan"a Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları yedişer taş attı. Hacıların üçüncü gün şeytan taşlaması sürüyor.

- Cemerat'a kontrollü alınıyorlar

Önceki yıllarda yaşanan izdihamlar nedeniyle Cemerat'a kontrollü olarak yoğunluk oluşturulmadan alınan hacıların büyük bölümü, şeytan taşlamanın ardından yürüyerek ya da taksilerle Mescid-i Haram bölgesine geçiyor.