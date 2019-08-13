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Kutsal topraklarda kalp krizi geçirip, öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Kale ilçesinden hac ibadeti için eşiyle birlikte kutsal topraklara giden Necati Önür (70), Mekke'de kalp krizinden öldü.

Kutsal topraklarda kalp krizi geçirip, öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Kale ilçesinden hac ibadeti için eşiyle birlikte kutsal topraklara giden Necati Önür (70), Mekke'de kalp krizinden öldü.
Kale ilçesinde yaşayan Necati Önür, 10 gün önce eşi Mevlüdiye Önür (66) ile birlikte hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye gitti. Önür, dün akşam saatlerinde kaldığı otelde rahatsızlanarak, Diyanet Mekke Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Önür, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen öldü. Önür'ün ölüm haberi, Kale ilçesinde yaşayan yakınlarını üzdü. Önür'ün cenazesinin, bugün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Cennetül Baki'de bulunan mezarlığa defnedileceği belirtildi.

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Kutsal topraklarda kalp krizi geçirip, öldü

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