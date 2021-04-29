'Kutsal' yanardağda erotik video çektiler! Endonezya polisi her yerde onları arıyor

Porno siteye ve Twitter'a yükledikleri erotik video ile Endonezya halkının tepkisini çeken Ruslar her yerde aranıyor.

RUS ÇİFT ENDENOZYA'DA YAKALANIRSA HAPİSLE CEZALANDIRILACAK

Veronika Troshina ve eşi Mikhail Morozov'un bölgede cinsel eylemler sergilediği bilgisini aldık diyen

Bölge şefi Gusti Agung Dhana Aryawan, ''İlgili kişilerin hala Bali'de olup olmadığını öğrenmek için konsoloslukla koordineli olarak çalışıyoruz. Eğer ülkede bulunduklarını tespit edersek Endonezya ceza kanunu uyarınca cezalandıracaklar. Bundan suçlu bulunurlarsa, en az iki yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılabilirler'' şeklinde konuştu.

Bali adasındaki Mount Batur yanardağında çekildiği iddia edilen video, bölge halkı tarafından en kutsal Hindu noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞIM YAPTI

Milyonlarca izlenme alan görüntüler her yerden kaldırılsa da halkın bunu yeni görmesi her şey için geç olabilir. Öyle ki videonun eski olduğu çiftlerin artık bu noktada olmadığı belirtiliyor. Troshina da bunu desteklercesine sosyal medya hesaplarında "Sanırım beni bir yerde görmüşsün ..." paylaşımı yaptı.





