Kutudan çıkan kediyle hayatının şokunu yaşadı

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) Kahramanmaraş'ta, serçe yakaladığını zannederek kutuyu yavaşça kaldıran Mesut Benli, içerisinden fırlayan kediyi görünce şoke oldu. İzleyenleri gülümseten bu anların güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti. Bir şirketin muhasebe servisinde çalışan Mesut Benli, evinin bahçesindeyken ses duydu. Sesin geldiği yöne giden Benli, kutunun hareket ettiğini görünce usulce yaklaşıp içine serçe girdiğini düşündüğü kutuyu ters çevirdi. Benli, daha sonra kuşu yakalamak için kutuyu dikkatlice kaldırmaya başladı ancak içinden bir kedi hızla kaçtı. Kediyi görünce şoke olan Benli, korkarak kaçmaya başladı ve bahçedeki direğe çarpmaktan son anda kurtuldu. İzleyenleri gülümseten bu yaşananlar ise evdeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntünün devamında kedi, korkuttuğu Mesut Benli'nin yanına gelirken, Benli de kediyi kucağına alıp sevdi. Benli'nin arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

