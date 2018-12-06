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Kütüğe bastığını sandı ama... Korkunç anlar

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2018 15:40 | Son Güncelleme

Endonezya'daki Padang Pariaman bölgesinde korkunç anlar yaşandı. Bir balıkçı ormanlık alanda ilerlerken adım attığında kütüğe bastığını düşündü. Ancak kütük sandığı şey 8 metrelik devasa piton çıktı.

Hayatta kalma mücadelesiyle adamın bileğini sıkıca sarmaya başlayan piton, çalışıklar arasından ilerlemeye çalıştı. Adamı bileklerinden sıkarak ayağını parçalamaya çalıştı. O anlar saniye saniye kayda alındı.

Endonezya'da yılanbalığı avına çıkan balıkçı, kütüğe bastığını sanıyordu ki, ayağının altındakinin 8 metrelik devasa bir piton olduğunu fark etti.
Yılan hayatta kalma mücadelesiyle kendini adamın bileğinin etrafına sardı ve çalılıkların arasından geçmeye çalıştı.
100 kilogramlık yılan, adamın bileklerini sıkmaya başladı. Durumu fark eden 6 balıkçı arkadaşı hemen yardıma koştu.
Bir yandan pitonun ağzını tutarak ısırmasını engellediler, diğer yandan da hayvanın arkadaşlarının bacağını un ufak etmesini önlediler.
Dakikalar süren mücadelenin sonunda hayvanı zapt ettiler. Dini inanışları gereği yemedikleri hayvanı sonra serbest bıraktılar.
9 metreye kadar uzayabilen ağlı pitonlar, dünyanın en büyük yılanlarından.
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Anahtar Kelimeler:
Endonezya piton

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