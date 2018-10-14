Kütüğü en hızlı kesmek için İngiltere'ye gidiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan, Türkiye'de "kütük kesme" olarak adlandırılan ekstrem sporlar arasında yer alan STIHL Timbersports sporcusu Alparslan Balaban, 19-20 Ekim'de İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılacak Dünya Şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırmak için 4 arkadaşıyla ter döküyor. Güç, hız ve yeteneğin bir arada kullanıldığı STIHL Timbersports Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak İngiltere'nin Liverpool kentinde en iyi milli takımlar 19 Ekim'de yarışacak. 20 Ekim'de de 12 sporcu kupayı kazanmak için bireysel mücadele verecek. İnegöl'de ikamet eden ve yaklaşık 8 yıldır bu spor dalıyla ilgilenen 27 yaşındaki Balaban, Türkiye'de ilk kez 2012 yılında İstanbul'da düzenlenen STIHL Timbersports Türkiye Şampiyonasında dördüncü oldu. İnternet yoluyla başvuru yapan yüzlerce adayın arasından seçilerek, eğitim kampları sonucunda Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan 8 sporcu arasına giren Balaban, Türkiye'yi diğer yıllarda farklı ülkelerde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonasında temsil eden sporcular arasında yer aldı.

Alparslan Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de "kütük kesme" olarak bilinen, dünyada İngilizce STIHL Timbersports olarak adlandırılan bu ekstrem sporu yaklaşık 8 yıldır yaptığını söyledi. Bu sporda yarışmanın eleme usulü gerçekleştirildiğini anlatan Balaban, güç, hız ve yeteneğin bir arada kullanıldığı kütük kesme yarışmasında takım halinde 2014 Yılında Avrupa Şampiyonu olduklarını kaydetti. Balaban, bunun yanında katıldığı dünya şampiyonalarında da çeşitli dereceler elde ettiklerini dile getirdi. Balaban, şöyle konuştu: "Türkiye'de çok bilinen bir spor dalı değil. Ekstrem sporlar arasında yer alıyor. Dünya şampiyonu olmak tabi çok zor. Çünkü karşımızdaki ülkeler bu spora ciddi bütçe ayırıyor. Yabancı sporcular her gün antrenman yapıyor. Biz haftada bir yapabiliyoruz. Haftada bir İstanbul'a gidiyoruz antrenman için. Kullandığımız baltalar ve testere saf elmastan. Bu aletlerin yapımı bir ay sürüyor. Bunları bize uluslararası satış ağı bulunan firma veriyor. İstanbul'da bu şirket. Bu firma sponsorluğunda yurt dışındaki yarışmalara katılıyor, ülkemiz adına yarışıyoruz."