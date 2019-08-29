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Kütük ve ağaç dallarını heykele dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Refik Akyörük, ormandan topladığı kütük ve ağaç dallarıyla çeşitli heykel ve hayvan figürleri yapıyor - Refik Akyörük: - "Özellikle arkadaşlarım ve öğrenciler bu çalışmaları görmek için geliyor. Nasıl yaptığımı, hangi malzemeleri kullandığımı soruyorlar"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Refik Akyörük'ün, ormandan topladığı kütük ve ağaç dalları ile yaptığı figürler ilgi çekiyor.

Karacahalil Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılık yapan 72 yaşındaki Akyörük, bahçesinde oluşturduğu atölyede, ormandan topladığı kütük, ağaç dalları ve diğer malzemelerle Seyit Onbaşı, köylü kadın, öküz arabası ve çeşitli hayvan figürleri yapıyor.

Akyörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiç okula gitmediğini, el aletlerini kullanmayı da küçük yaşta öğrendiğini söyledi.

El becerilerini geliştirdikten sonra önce çeşitli hayvan figürleri, ardından da diğer çalışmalarını yaptığını anlatan Akyörük, "Uzun uğraşlar sonucu yaptığım Seyit Onbaşı figürü ile Malkara'da Kurtuluş Savaşı geçit törenine katıldım." dedi.

Akyörük, 2006 yılında yapımına başladığı öküz arabasını tamamlamak için yoğun çaba harcadığını ifade ederek, "Bu araba ilçede çok ilgi görüyor. Gerçek boynuz kullandım. Daha sonra güzelleştirdik." diye konuştu.

Bahçesinde sergilediği çalışmaların ilgi gördüğünü vurgulayan Akyörük, şöyle konuştu:

"Özellikle arkadaşlarım ve öğrenciler bu çalışmaları görmek için geliyor. Nasıl yaptığımı, hangi malzemeleri kullandığımı soruyorlar. Ben de onlara anlatıyorum. Eğer karşılığını alabilirsem bu çalışmalarımı satabilirim. Satamazsam Malkara'da sergilenmesi için müzeye bağışlamak istiyorum. Bana destek verilirse çok güzel çalışmalar yapacağıma inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
ağaç dalı kütük Malkara Refik Akyörük Tekirdağ

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