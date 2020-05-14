Kütük ve borulardan spor aletleriyle cimnastik yapıyorlar

Kentin Yomra ilçesinde yaşayan artistik cimnastik sporcuları Abdülmecit Yiğit ile kuzeni Efraim Asaf Durmaz, koronavirüs salgını sonrası spor salonuna gidemeyince Gürsel Mahallesi’nde oturan dedeleri Alaattin Yiğit’in evine yerleşti. Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, dedelerinin kütük, kalas, su borusu ve sandalyeden tasarlayarak yaptığı ‘paralel bar’ ve ‘mantar’ adı verilen spor aletleriyle antrenmanlarını sürdürüyor. Günde 5 saat antrenman yapan küçük sporcular, çok çalışarak dünya şampiyonluğu hedefliyor. Sporcuların evdeki antrenman görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

'ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM'

Dedesinin, 'mantar' adı verilen spor aletini odundan, 'paralel bar' adlı aletini de demir ve odunu sabitleyerek kendisi için yaptığını söyleyen Abdülmecit Yiğit, "Koronavirüs salgını başlayınca spora gidemediğim için evde çalışıyorum. Bir yıldır jimnastik sporu yapıyorum. Dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak gibi bende şampiyon olmak istiyorum” dedi.

Efraim Asaf Durmaz da, cimnastik sporunu çok sevdiğini belirterek, "Evdeki spor aletleri salondaki aletlerle neredeyse aynı. Evde spor yaparken çok eğleniyoruz. Koronavirüs olmasaydı, belki de şu anda yarışmada birinci olmuş olabilirdik” diye konuştu.