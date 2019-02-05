Kütüphane gibi ekmek fırını

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- TÜRKİYE'nin birçok kentinde özellikle ihtiyaç sahiplerini yararlanması için uygulamaya koyulan ve rağbet gören ‘askıda ekmek’ uygulaması devam ederken, Van'ın Erciş ilçesinde fırıncılık yapan Yılmaz Şit, fırınında 'askıda kitap' uygulaması da başlattı. 30 yıldır fırın işleten, 7 çocuk babası Şit, kitap okumayı teşvik etmek amaçlı bu uygulamayı başlattığını belirtti ve gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Şit ayrıca kendisinin de bir kitabı bulunduğunu belirtti.

Erciş İlçesi'nde 30 yıldır ekmek fırını işleten 7 çocuk babası Yılmaz Şit, ilk olarak ihtiyacı olan ailelerin faydalanması için askıda ekmek uygulamasını başlattı. Gelen müşterilerin askıda bıraktıkları ekmeklerden ihtiyaç sahipleri faydalanırken askıda kitap uygulamasını da başlattı. Şit, hem kendi evindeki kitapları hem de bazı tanıdıklarından aldığı kitapları fırınında askıya asıp, ekmek almaya gelenlere veriyor. Ayrıca müşteriler kitapları okuduktan sonra tekrar geri getiriyor. Amacının insanlara kitap okuma alışkanlığını sağlamak olduğunu belirten Şit gösterilen ilgiden de oldukça memnun olduğunu söyledi.