HABER

Kütüphane gibi ekmek fırını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'nin birçok kentinde özellikle ihtiyaç sahiplerini yararlanması için uygulamaya koyulan ve rağbet gören ‘askıda ekmek’ uygulaması devam ederken, Van'ın Erciş ilçesinde fırıncılık yapan Yılmaz Şit, fırınında 'askıda kitap' uygulaması da başlattı.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- TÜRKİYE'nin birçok kentinde özellikle ihtiyaç sahiplerini yararlanması için uygulamaya koyulan ve rağbet gören ‘askıda ekmek’ uygulaması devam ederken, Van'ın Erciş ilçesinde fırıncılık yapan Yılmaz Şit, fırınında 'askıda kitap' uygulaması da başlattı. 30 yıldır fırın işleten, 7 çocuk babası Şit, kitap okumayı teşvik etmek amaçlı bu uygulamayı başlattığını belirtti ve gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Şit ayrıca kendisinin de bir kitabı bulunduğunu belirtti.

Erciş İlçesi'nde 30 yıldır ekmek fırını işleten 7 çocuk babası Yılmaz Şit, ilk olarak ihtiyacı olan ailelerin faydalanması için askıda ekmek uygulamasını başlattı. Gelen müşterilerin askıda bıraktıkları ekmeklerden ihtiyaç sahipleri faydalanırken askıda kitap uygulamasını da başlattı. Şit, hem kendi evindeki kitapları hem de bazı tanıdıklarından aldığı kitapları fırınında askıya asıp, ekmek almaya gelenlere veriyor. Ayrıca müşteriler kitapları okuduktan sonra tekrar geri getiriyor. Amacının insanlara kitap okuma alışkanlığını sağlamak olduğunu belirten Şit gösterilen ilgiden de oldukça memnun olduğunu söyledi.

'EKMEK ALAN MÜŞTERİLERİM KİTAP DA ALIYOR'

Fırıncı Şit, "Ben yaklaşık 30 yıldır ekmek fırınımı işletiyorum. İlk olarak askıda ekmek uygulamasını başlattım. Askıda ekmek uygulamam halen devam ederken askıda kitap uygulamasına başladım. Bende ve tanıdıklarımda olan çeşitli kitapları fırına getirdim. Ekmek alan müşterilerim yanında kitap da alıyor. Müşterilerimize kitapları okuduktan sonra tekrar gelip askıya asmalarını istiyoruz. Böylelikle kitap okuma alışkanlığını kazandırmak istiyorum" dedi.

KENDİSİ DE KİTAP YAZDI

Şit, 7 çocuk babası olduğunu ve onları okutmak içinde yoğun emek ve özveri gösterdiğini belirterek, "Çocuklarımın okuyup ülkemize faydalı bireyler olması için elimden geldiğince zaman ayırıyor ve onlarla ilgileniyorum. Çocuklarım ve ben kitap okumayı çok seviyoruz. Askıda kitap uygulamasını da herkese kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için yaptım. Kendi yazdığım 'İnsan Öyle Yaşar' adlı kitabım başta olmak üzere, bölgede kitap yazan yerel ve ulusal yazarlarında kitaplarını askıda bulundurup çok zengin bilgileri müşterilerimle paylaşıyorum" dedi.

Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa... Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa...
Giresun İl Özel İdaresi 16 ilçede, 230 kilometre yol betonladıGiresun İl Özel İdaresi 16 ilçede, 230 kilometre yol betonladı
Okulun hemen yanında zehir imalathanesiOkulun hemen yanında zehir imalathanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulun hemen yanında zehir imalathanesi

Okulun hemen yanında zehir imalathanesi

İstanbul Sultangazi'de eczane soygunu: Silahla içeri girdiler çok korktum...

Yer: İstanbul... Yaşadığı dehşet gözlerine yansıdı!

Hastaneye itfaiyeyle gidiyor! Kilolarından adım bile atamıyor

Hastaneye itfaiyeyle gidiyor! Kilolarından adım bile atamıyor

Bolu'daki operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon 600 bin TL...

Bolu'da bir eve giren polis gözlerine inanamadı! 5 milyon TL...

Şengül'ü çırılçıplak yakmıştı! Flaş gelişme

Şengül'ü çırılçıplak yakmıştı! Flaş gelişme

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.