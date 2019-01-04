Kütüphane gibi otobüs durakları

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yaptırılan klimalı ve kütüphaneli duraklar ile kitap dekorları, halkın kışın soğuk havada üşümesini önlüyor, otobüs beklerken kitap okumalarına da imkan tanıyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde, Valilik ve Belediye tarafından yaptırılan klimalı ve kütüphaneli duraklar ile kitap dekorları kentin görümüne ayrı bir güzellik katıyor.

Vatandaşların hava durumundan olumsuz etkilenmesini önleyen duraklar, otobüs bekleyenlere kitap ve gazete okuma okuma imkanı da sunuyor.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de göreve başladıktan sonra kentin en önemli sorunlarını tespit ederek çözüm için projeler ürettiklerini söyledi.

Bazı alanlarda farkındalık oluşturmak için kitap dekorları da yapılan kentte hayata geçirilen projelerle şehrin görünümünün değiştiğini ve daha yaşanılabilir hale geldiğini anlatan Sonel, "Tunceli'de yöre insanımıza en iyi hizmeti verme çabasındayız." dedi.