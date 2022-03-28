Kütüphane Haftası geldi çattı. Bu sene de düzenlenecek birçok etkinlikle kutlanacak olan bu anlamlı haftayı değerlendirebileceğiniz çok sayıda lokasyona haberimizde yer verdik. Kütüphane Haftası nedir? Kütüphane haftası ne zaman kutlanır? Etkinlikleri nelerdir? sorularının yanıtına haberimizde ulaşabilirsiniz...

KÜTÜPHANE HAFTASI NEDİR?

Kütüphane Haftası, ülkemizde 1964 yılından bu yana Mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanmaktadır.

Kütüphane haftası ile vatandaşların kütüphaneleri yakından tanımaları amaçlanmaktadır. Böylelikle vatandaşlar kitaplardan daha çok yararlanabilmektedirler.

KÜTÜPHANE HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Mart ayının son haftası son Pazartesi gününün bulunduğu hafta kutlanan Kütüphane Haftası boyunca kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları paylaşılır.

Okullarda kitap okuma ve kütüphane kullanma zevki, sevgisi ve alışkanlığının kazandırılması için bilgi kaynakları ve kütüphane hizmetleri ile ilgili bilgiler verilir. Civardaki kütüphanelere geziler ve etkinlikler düzenlenir.

KÜTÜPHANE HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELERDİR?

İşte İstanbul ve diğer illerdeki yeni nesil kütüphaneler listesi:

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Merkez Kütüphanesi:

150 kişilik kapasitesiyle, hafta içi 9.00-22.00 saatleri arasında cumartesi günü ise 9.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

- İBB Kütüphane Troleybüs:

150 kişilik kapasitesiyle, hafta içi 9.00-00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

- Gastronomi Kütüphanesi Gaziantep:

100 kişilik kapasitesi vardır. Kütüphanede kadınlara yönelik gastronomi etkinlikleri de düzenlenmektedir. Her gün 8.00-18.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

- Şehir Kütüphanesi Kayseri:

177 kişilik kapasitesiyle her gün 9.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Diğer kütüphaneler:

AKM Kütüphane

İBB Ödünç Kütüphane-Mecidiyeköy

Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi Zeytinburnu

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Ankara

Trabzon Sıfır Atık Kütüphanesi

Ardahan İl Halk Kütüphanesi

