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Kütüphane Haftası nedir? Kütüphane haftası ne zaman kutlanır? Etkinlikleri nelerdir?

28.03.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütüphane Haftası nedir? sorusunun yanıtı 28 Mart'ın gelmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de birçok etkinlik düzenlenecek. Peki Kütüphane Haftası nedir? Kütüphane haftası ne zaman kutlanır? Etkinlikleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Kütüphane Haftası nedir? Kütüphane haftası ne zaman kutlanır? Etkinlikleri nelerdir?

Kütüphane Haftası geldi çattı. Bu sene de düzenlenecek birçok etkinlikle kutlanacak olan bu anlamlı haftayı değerlendirebileceğiniz çok sayıda lokasyona haberimizde yer verdik. Kütüphane Haftası nedir? Kütüphane haftası ne zaman kutlanır? Etkinlikleri nelerdir? sorularının yanıtına haberimizde ulaşabilirsiniz...

KÜTÜPHANE HAFTASI NEDİR?

Kütüphane Haftası, ülkemizde 1964 yılından bu yana Mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanmaktadır.

Kütüphane haftası ile vatandaşların kütüphaneleri yakından tanımaları amaçlanmaktadır. Böylelikle vatandaşlar kitaplardan daha çok yararlanabilmektedirler.

KÜTÜPHANE HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Mart ayının son haftası son Pazartesi gününün bulunduğu hafta kutlanan Kütüphane Haftası boyunca kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları paylaşılır.

Okullarda kitap okuma ve kütüphane kullanma zevki, sevgisi ve alışkanlığının kazandırılması için bilgi kaynakları ve kütüphane hizmetleri ile ilgili bilgiler verilir. Civardaki kütüphanelere geziler ve etkinlikler düzenlenir.

KÜTÜPHANE HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELERDİR?

İşte İstanbul ve diğer illerdeki yeni nesil kütüphaneler listesi:

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Merkez Kütüphanesi:

150 kişilik kapasitesiyle, hafta içi 9.00-22.00 saatleri arasında cumartesi günü ise 9.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

- İBB Kütüphane Troleybüs:

150 kişilik kapasitesiyle, hafta içi 9.00-00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

- Gastronomi Kütüphanesi Gaziantep:

100 kişilik kapasitesi vardır. Kütüphanede kadınlara yönelik gastronomi etkinlikleri de düzenlenmektedir. Her gün 8.00-18.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

- Şehir Kütüphanesi Kayseri:

177 kişilik kapasitesiyle her gün 9.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Diğer kütüphaneler:

AKM Kütüphane
İBB Ödünç Kütüphane-Mecidiyeköy
Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi Zeytinburnu
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Ankara
Trabzon Sıfır Atık Kütüphanesi
Ardahan İl Halk Kütüphanesi

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