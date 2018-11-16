Kütüphane kullanıcıları bu yıl 30 milyona ulaştı

Bakanlığa bağlı olarak ülke genelinde bin 157 kütüphanenin faaliyet sürdürdüğünü dile getiren Turşucu, sayısı her geçen gün artan millet kıraathanelerinin, vatandaşların kitaba ulaşmasını sağlama açısından önemli birer cazibe noktası haline geldiğini kaydetti.

Millet kıraathanelerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla vatandaşların kitapla buluşma oranı artarken, ülke genelinde hizmet sunan kütüphanelere vatandaşların daha kolay ulaşması amacıyla çeşitli adımlar atan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, e-devlet uygulaması üzerinden veya "Kütüphanem cepte" mobil uygulaması aracılığıyla halk kütüphanelerine erişimi kolaylaştıran imkanlar da sunuyor.

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, millet kıraathanelerinin okuma kültürüne önemli katkı sağladığını belirterek, bu yıl kütüphane kullanan kişi sayısının 30 milyona yaklaştığını bildirdi.

Millet kıraathanesinin ufuk açıcı bir başlık olduğunu ifade eden Turşucu, "Böylelikle kütüphanelerimizin cazibesini daha üst noktalara taşıyoruz. Gelen öğrencilerimizi, gençlerimizi ve ileri yaştaki vatandaşlarımızı buralarda gördükçe keyif duyuyoruz. Bu çalışmalar daha da artacak. Karşılığında da memleketimizin önemli bir düzeyde olduğunu bildiğimiz okuma kültürü daha da üst düzeye çıkacaktır." diye konuştu.

2017'de uygulamaya konulan ve güncellemelerle daha kullanışlı bir hale getirilen elektronik kütüphane uygulamasının da gelişen teknolojiye ayak uydurma çerçevesinde önemli bir adım olduğunu ifade eden Turşucu, uygulama sayesinde kullanıcıların e-kitaplara erişim sağlayabildiğini, beğendiği bir kitabın bandrolünü okutarak hangi kütüphanede olduğunu öğrenip ödünç alabildiğini anlattı.

- "Bu yıl yaklaşık 30 milyon kişi kütüphanelerden yararlandı"

Turşucu, bakanlığa bağlı bin 157 kütüphanenin yanı sıra belediyelere bağlı da binin üzerinde kütüphanenin faaliyet gösterdiğini, içeriği zenginleştirilen kütüphanelerin uzmanları, kitapları ve üstlendiği fonksiyonlarıyla giderek daha çok cazibe kazandığını dile getirdi.