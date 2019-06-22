HABER

Kütüphane tuvaletindeki muslukları çalarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, okul kütüphanesinin tuvaletindeki muslukları çalmak isteyen 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, okul kütüphanesinin tuvaletindeki muslukları çalmak isteyen 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü İlköğretim Okulu bahçesindeki kütüphaneye giren 2 kişiyi gören çevre sakinleri, polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, girdikleri kütüphanenin tuvaletindeki muslukları çalmaya kalkışan A.A. ve M.B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduKahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Traktör devrildi; sürücü ve torunu yaralı, kızı öldüTraktör devrildi; sürücü ve torunu yaralı, kızı öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

İran'dan net mesaj: Hazırız

İran'dan net mesaj: Hazırız

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.