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Kütüphaneden çıkan liseli kamyonet çarpmasıyla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

KARAMAN'da arkadaşları ile ders çalışmak için gittiği kütüphaneden çıkan lise öğrencisi Nuri Şimşek'e (15), kamyonet çarptı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)-KARAMAN'da arkadaşları ile ders çalışmak için gittiği kütüphaneden çıkan lise öğrencisi Nuri Şimşek'e (15), kamyonet çarptı. Yaralanan öğrenci tedaviye alındı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Lise öğrencisi Nuri Şimşek arkadaşları ile ders çalışmak için Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ndeki kütüphaneye gitti. Eve dönmek için kütüphaneden çıkan Şimşek'e, Muzaffer Yücetaş idaresindeki 70 AD 730 plakalı kamyonet çarptı. Yaralanan Şimşek, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Muzaffer Yücetaş ise polis merkezine götürüldü.

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