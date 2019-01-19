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Kütüphaneler yarıyıl tatilinde çocukları bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 14:49 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı birçok halk kütüphanesinde, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle ücretsiz etkinliklerin okuyucularla buluşturulacağı programlar 21 Ocak'ta başlayacak - Bu kapsamda, masal saatleri, sanat, robotik, kodlama, girişimcilik aktiviteleri, farkındalık seminerleri ve daha fazlası, alanının uzmanlarıyla okuyucuların hizmetine sunulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı birçok halk kütüphanesinde, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle ücretsiz etkinliklerin okuyucularla buluşturulacağı Kütüphanelerde Yarıyıl Programı (KÜYAP'19-KIŞ), 21 Ocak'ta başlayacak.

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı birçok halk kütüphanesi, okulların tatile girmesi ile ücretsiz etkinliklerini okuyucuları ile buluşturacak.

Bu kapsamda, 21 Ocak-1 Şubat 2019 arası, masal saatleri, sanat, robotik, kodlama, girişimcilik aktiviteleri, farkındalık seminerleri ve daha fazlası, alanının uzmanlarıyla okuyucuların hizmetine sunulacak.

Böylece kütüphanelerin, kitap ödünç veren ve ders çalışma mekanı olmasının yanı sıra deneyimlerle bilgi sunan kamusal alanlar olduğunun bir kez daha altı çizilecek.

Çocukların yanı sıra yetişkinlere yönelik de Sincan Millet Kıraathanesi'nde keyifli söyleşi ve etkinliklere yer verilecek.

Etkinliklere ilişkin detaylara, "www.kutuphanedeyim.org" internet adresinden ve "kütüphanedeyim" sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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Kütüphanelerde Yarıyıl Programı

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