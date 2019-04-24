"Kütüphanenin bir günlük müdürü" Zeynep mesaiye başladı

EDİRNE (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında, Edirne İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü koltuğuna, ilkokul öğrencisi Zeynep Balkan oturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Kütüphane Müdürü Aranıyor" projesi kapsamında, Edirne İl Halk Kütüphanesi sosyal medya üzerinden ilkokul öğrencilerine yönelik bir günlük temsili kütüphane müdürlüğü iş ilanı verdi.

Arkadaşlarıyla iletişimi kuvvetli, hafıza oyunlarından en az birini oynamış, kitap okumayı seven ve tercihen saklambaç oyununda 3 yıl ve fazla tecrübe gibi niteliklere sahip öğrenciler arasından yapılan seçim sonucunda, başvurusu annesi Serap Balkan tarafından yapılan Zeynep Balkan, kütüphanenin 1 günlük müdürü oldu.

Arkadaşlarıyla kütüphaneye gelen Trakya Birlik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Balkan, Edirne İl Halk Kütüphanesi Müdürü Semra Dönmez'in koltuğuna oturdu.

İlk iş olarak kütüphane personeliyle tanışan Balkan, daha sonra taleplerini sıraladı.

Çocukların kütüphaneye daha çok gelmeleri için çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Balkan, "Her ay hızlı okuma yarışması yapılmasını istiyorum. Ayın en çok kitap okuyan öğrencisine sinema bileti kampanyası yapılabilir. Bilimle ilgili kitapların sayısı arttırılmalı. Her ay şiir ve resim yarışmaları, satranç ve mangala turnuvaları düzenlenmesini istiyorum." diye konuştu.

Edirne İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Berna Erkan da Balkan'ın kütüphanenin en çok kitap okuyan öğrencisi olduğunu belirterek, "İş ilanımızı duyurduk ve başvuruları aldık. Başvuruların içinden en çok kitap okuyan Zeynep'i müdürlük koltuğuna uygun gördük. Zaten kütüphaneyi çok güzel kullanıyor. Güzel bir okuyucumuz ve kütüphane kullanıcısı. Kitabın değerini bilen bir çocuk." ifadelerini kullandı.

