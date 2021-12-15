Kutuplarda Akdeniz Sıcaklığı

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü, Rusya’nın buzlarla kaplı Sibirya bölgesinde geçtiğimiz Haziran ayında tespit edildiği belirtilen ve 38 santigrat derece olarak yerel kayıtlara geçen hava sıcaklığını doğruladı. Dünya Meteoroloji Örgütü, “Kutuplarda artık Akdeniz sıcaklığı yaşanıyor” tespitini yaptı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, geçtiğimiz yıl Sibirya’nın Verekoyansak kentinde 20 Haziran 2020 tarihinde tespit edilen sıcaklığın 38 dereceye kadar yükseldiğini, bu sıcaklığın bir dünya rekoru olduğunu belirterek, iklim değişikliği nedeniyle yaşanabilecek tehlikeler konusunda dünyayı bir kez daha uyardı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, rekor olarak kayıtlara geçen 38 derecelik sıcaklığın aynı kentte diğer yıllara göre ölçülen sıcaklıktan 18 derece daha fazla olduğunu kaydetti. Verekoyansak kentinin Kuzey Kutbu dairesinin 115 kilometre uzağında olduğu kaydedildi. Yetkililer, kutup bölgesine yakın ormanlarda geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir dizi orman yangının bölgede şimdiye kadar görülmemiş aşırı sıcaklar nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

“İklim değişikliği için alarm zilleri çalıyor”

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, Kuzey Kutbu’nda tespit edilen aşırı hava sıcaklığı için, “Son tespitimiz; bir dizi gözlemlerimizin iklim değişikliği konusunda alarm zillerinin çaldığının göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Taalas, ayrıca 2020 yılında Antarktika kıtasında 18,3 santigrat derece olarak tespit ettikleri yeni bir sıcaklık rekoru meydana geldiğini açıkladı. Taalas, sıcaklık rekorlarını doğrulamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, örnek olarak California eyaletinin Death Valley kentinde hem 2020 hem de 2021'de kaydedilen 54,4 derecelik sıcaklık tespitlerini, ayrıca İtalya'nın Sicilya adasında tespit edilen 48,8 derecelik Avrupa sıcaklık rekorunu doğrulamaya çalıştıklarını belirtti.

“Sera gazı salınımı en yüksek düzeye çıktı”

Dünya Meteoroloji Örgütü, 26’ncı BM İklim Değişikliği Konferansı sırasında yayınladığı raporda 2015-2021 dönemindeki en sıcak yılın 2016 yılı olarak kayıtlara geçtiğini açıklamıştı. Aynı raporda geçtiğimiz yıl atmosferdeki sera gazı salınımının en yüksek düzeye çıktığı açıklanmıştı.

Raporda, son yirmi yıldır okyanus sıcaklığının da arttığı belirtilmiş, tüm bu hava olaylarının insanlık için ciddi tehdit olduğu kaydedilmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Taalas, dünyada yaşanan aşırı sıcakların ve diğer hava olaylarının yeni normaller olarak değerlendirildiğini belirterek tek çarenin Paris İklim Anlaşması’nı uygulamak, düzenlenen son iklim değişikli konferansı COP 26’nın dünya için son bir şans olduğunu belirtmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından ‘İklim Değişikliği’ zirvesine sunulan son raporda, küresel ısınmayla mücadele etme konusunda kararlaştırılan hedefler ile gerçekler arasındaki farklar tespit edilmişti.

Raporda yer alan bulgulara göre, iklim değişikliğinin etkisiyle eriyen buzullar deniz seviyesinde yükselmeye neden oluyor ve aşırı hava koşulları artıyor. Bu nedenle küresel ortalama sıcaklığın, sanayi öncesi yıllardan (1850-1900) 1,1 santigrat derece daha artarak rekor kıracağı belirtilmişti.

