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"Kutuplaşmayı reddediyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 17:19 | Son Güncelleme

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "Hakim siyasi parametreleri ve iklimi, kutuplaşmayı reddediyoruz. Israrla ve inatla milletimizin gerçek önemini konuşmak istiyoruz"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Hakim siyasi parametreleri ve iklimi, kutuplaşmayı reddediyoruz. Israrla ve inatla milletimizin gerçek önemini konuşmak istiyoruz." dedi.

Uysal, partisinin İnegöl İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ikliminin değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, "İttifak modelleri dolayısıyla, şahit olmadığımız bir seçim dönemi yaşıyoruz ama bizler Demokrat Parti olarak, irademizle milletin huzurundayız. Bu hakim siyasi parametreleri ve iklimi, kutuplaşmayı reddediyoruz. Bu ülkenin ortak değerlerinin siyasete malzeme yapılmasını, cephane yapılmasını reddediyoruz. Israrla ve inatla milletimizin gerçek önemini konuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Uysal, milletin makul çoğunluğunun sesi olmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Ülke ekonomisine değinen Uysal, şunları kaydetti:

"Bugün çift haneli işsizlik rakamları, faiz oranları, dövizdeki hareketlenmeler ister istemez vatandaşımızı 31 Mart seçimleri sonrası ile ilgili çok derin endişelere sevk ediyor. Bizler zaten yaşıyoruz. Şunu ifade edebilirim: 31 Mart sonrası insanımızın önüne çok ağır bir fatura geleceği bugünden aşikar. Seçimlerin her biri, vatandaşımızın demokratik idaresini kullanarak bir ayar vereceği, önemli merhale ve süreçlerdir. Bu açıdan vatandaşlarımızın bu imkanı kullanması için biz de Demokrat Parti olarak, milletimizin sözcüsü olmaya devam edeceğiz."

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Bursa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

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