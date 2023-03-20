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  4. Kutusu bile açılmamış! Bu iPhone'un satıldığı fiyatı görünce dudağınız uçuklayacak

Kutusu bile açılmamış! Bu iPhone'un satıldığı fiyatı görünce dudağınız uçuklayacak

20.03.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hala kutusunda duran birinci nesil bir iPhone açık artırmada satıldı. iPhone'un satıldığı fiyatı görünce dudağınız uçuklayacak çünkü rakam cihazın 2007'de piyasaya sürüldüğündeki 599 dolarlık orijinal fiyat etiketinin kat ve kat üzerinde. Aktarılanlara bakılırsa açılmamış birinci nesil iPhone'un kutusunda ilginç bir ayrıntı da var.

Kutusu bile açılmamış! Bu iPhone'un satıldığı fiyatı görünce dudağınız uçuklayacak

Birinci nesil iPhone'lar oldukça yüksek fiyatlara satılabiliyor. Örneğin şubat ayında kutusu açılmamış bir iPhone, 63 bin doların üzerinde bir fiyata satılmış ve böylelikle birinci nesil bir iPhone için satış rekoru kırılmıştı. Son olarak yine birinci nesil iPhone, onu ilk çıktığında satın alan eski bir Apple çalışanı adına satışa çıkarıldı.

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ON İKİ SİMGE BULUNUYOR

Aktarılanlara göre, açılmamış birinci nesil iPhone'un kutusunda ilginç bir ayrıntı var. Kutuda, iPhone'un gerçek boyutlu bir görüntüsü ve onun ekranında da on iki simge bulunuyor. Bu da ürünün ilk üretimden (2007) olduğunu gösteriyor çünkü iTunes için olan 13. simge buraya daha sonraki yıllarda eklemişti. Bu da söz konusu iPhone'un değerini artıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Gelelim orijinal iPhone'un ne kadara satıldığına.

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İŞTE MERAK EDİLEN O RAKAM...

Hala kutusunda duran birinci nesil iPhone açık artırmada 54 bin 904 dolara satıldı.

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Cihaz 2007'de piyasaya sürüldüğünde ise 599 dolar fiyat etiketiyle satılmıştı.

Yani açık artırmadaki satış fiyatıyla, orijinal fiyat etiketi arasında 54 bin dolardan fazla fark var.

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