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Kuvayı Milliye Camii Beylikdüzü’nde hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 18:41 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, 21 Şubat-17 Mart tarihleri arasında ilçenin dört bir yanında hizmete girecek 25 eserden altıncısı olan Kuvayı Milliye Camii ile Emre Akkuş ve R.

Kuvayı Milliye Camii Beylikdüzü’nde hizmete açıldı

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, 21 Şubat-17 Mart tarihleri arasında ilçenin dört bir yanında hizmete girecek 25 eserden altıncısı olan Kuvayı Milliye Camii ile Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi’ni hizmete açtı.

Beylikdüzü Belediyesi, Yakuplu Mahallesi’nde Kuvayı Milliye Camii ve genç yaşta vefat eden Emre Akkuş ve R. Can Yıldız adına Çok Amaçlı Taziye Evi’ni hizmete açtı. Cuma namazı sonrası gerçekleşen açılış törenine CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“BU CAMİYİ YAPTIĞIMIZ TOPRAK VE O TOPRAĞI VATAN YAPAN BAYRAK, BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Açılış öncesi konuşma yapan Beylikdüzü Belediyesi CHP Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, “Yaklaşık 10-15 yıldır bu camii bekleniyordu, Yakuplu Mahallesi’ndeki vatandaşlarımız tarafından. Bu camiyi, ilçemize kazandırmak Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na kısmet oldu. Bu camiyi yaptığımız toprak ve o toprağı vatan yapan bayrak, bizim için çok kıymetli… Adıyla Kuvayı Milliye ruhunu ölümsüzleştiren Kuvayı Milliye Cami ve genç yaşta vefat eden Yakuplu Mahallesi sakinlerimizden Emre Akkuş ve R. Can Yıldız’ın adını yaşatacak olan Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ellerine yüreklerine sağlık” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yakuplu Mahallesi’ne kazandırılan açık ve kapalı olmak üzere toplam 1600 metrekare alana sahip Kuvayı Milliye Camii’nde 510 kişi kapalı alanda namaz kılabilecek. Yaklaşık 160 metrekare alana sahip Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi ise 170 kişi kapasitesi ile vatandaşlara hizmet verecek.

Kuvayı Milliye Camii Beylikdüzü’nde hizmete açıldıKuvayı Milliye Camii Beylikdüzü’nde hizmete açıldıKuvayı Milliye Camii Beylikdüzü’nde hizmete açıldıKuvayı Milliye Camii Beylikdüzü’nde hizmete açıldı

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