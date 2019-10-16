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"Kuvayımilliye Hareketinde Kadın Gönüllüler Paneli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:54 | Son Güncelleme

KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu: - "Bizler kültürel mirasımızla edindiğimiz bütün dini, ahlaki ve milli değerlerimizi hafızamızda her daim canlı tutuyoruz. Bu değerlerle hayatımızı ihya etme gayretinin heyecanıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" - KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar: - "Aile, kadın hakları önünde bir engel değildir, aksine kadını da erkeği de destekleyen, toplumları en etkin ve ahenkli şekilde ayakta tutan taşıyıcı kolonlardır"

BALIKESİR (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Bizler kültürel mirasımızla edindiğimiz bütün dini, ahlaki ve milli değerlerimizi hafızamızda her daim canlı tutuyoruz. Bu değerlerle hayatımızı ihya etme gayretinin heyecanıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Derneğin Balıkesir Temsilciliğince bir otelde düzenlenen "Balıkesir'in Kurtuluş Mücadelesi ve Kuvayımilliye Hareketinde Kadın Gönüllüler Paneli"nde konuşan Gümrükçüoğlu, kadının güçlenmesi, ailenin birlik ve beraberliğini artırmaya yönelik faaliyetleri Türkiye'nin her yerine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Gümrükçüoğlu, KADEM olarak sorumluluk almaktan asla çekinmediklerini, kadın ve aileye dair meselelerde farkındalık oluşturmaya ve hizmet üretmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Her yıl 8 Mart'ta "Toplumsal Cinsiyet Adaleti" üst başlığında, merkezinde kadın ile erkek arasında adaletin sağlanmasına yönelik arayışların olduğu kongre düzenlediklerini anlatan Gümrükçüoğlu, 2 yılda bir gerçekleştirdikleri Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde ise kadını ve aileyi ilgilendiren pek çok konuyu uluslararası düzeyde yeniden değerlendirmeye sunduklarını, insanlığın ortak sorunlarına farklı bakış açılarıyla çözümler aradıklarını belirtti.

Kültürel mirasın önemine değinen Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler kültürel mirasımızla edindiğimiz bütün dini, ahlaki ve milli değerlerimizi hafızamızda her daim canlı tutuyoruz. Bu değerlerle hayatımızı ihya etme gayretinin heyecanıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hiç şüphesiz bu değerlerin bizim için yalnızca miras değil aynı zamanda gelecek nesillere aktarmamız gereken bir emanet olduğunun da farkındayız. Bizden öncekilerin canlarına pahasına teslim etmediği bu güzel ülkeyi, halis niyet ve sağlam iradeyle korumak ve yaşatmak da bizim en kıymetli vazifemiz. Bu vazifeyi yerine getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, adeta bir milletin küllerinden doğan Kuvayımilliye ruhunu ve aziz kahramanlarımızı bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum."

- "Medeniyet değerlerimizi yaşanan bir gerçeklik haline getirmeliyiz"

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da dernek olarak geçmişe uzanan bağlara sıkıca tutunduklarını vurguladı.

Bayraktar, kadınların sorunlarının yine kadınlar tarafından çözüleceğine inandığını anlattı.

Kadınların siyaset ve toplumsal hayatta yer almasının önemine işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Kadınların siyaseti ve toplumsal hayatı daha ileri seviyeye taşımalarının ancak bu alanda kendi sesleriyle, fıtratlarıyla var olmalarından geçtiğine inanıyoruz. Bu noktada özümüzü gösterecek olan medeniyet değerlerimiz adeta bize hayat veren tabii su kaynaklarımızdır. Bu kaynaklardan faydalanmalı, medeniyet değerlerimizi yaşanan bir gerçeklik haline getirmeliyiz. Gerçek bağımsızlık önce fikri bağımsızlıkla, hür düşünebilmekle olur. Genel olarak tercihlerimizi, hakim küresel söylemlerden veya bazı yanlış geleneklerden ziyade kendi özgün inanış ve düşüncelerimize dayanarak yaptığımız ölçüde bağımsızlıktan bahsedebiliriz."

Bayraktar, "Aile, kadın hakları önünde bir engel değildir, aksine kadını da erkeği de destekleyen, toplumları en etkin ve ahenkli şekilde ayakta tutan taşıyıcı kolonlardır. Kadın hakları önündeki engellerin önündeki asıl kaynaklar farklıdır. Kadını sömüren, onun toplumsal hayatta var olmasını zorlaştıran sorunların başında, üretim ilişkileri, kentleşme, güç dengeleri, ahlaki bozulma ve dinden kopuk yanlış gelenekler gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Panele, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve daire müdürleri ile KADEM temsilcileri katıldı.

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Balıkesir KADEM panel Sümeyye Erdoğan Bayraktar

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