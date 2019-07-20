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"Kuvayımilliye'den Kurtuluş'a" gala konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 23:09 | Son Güncelleme

"Kuvayımilliye'den Kurtuluş'a" gala konseri

İSTANBUL (AA) - Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Korosu, Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Klasik Müzik Festivali" kapsamında konser verdi.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirilen "Kuvayımilliye'den Kurtuluş'a" başlıklı konserde sahne alan orkestra ve koro, Türk bestecilere ait eserler ve düzenlemelerin melodileri eşliğinde, dinleyicilere Anadolu ezgilerinden bir seçki sundu.

Şef Cem'i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, "Kuvayımilliye Destanı", "Sevda Çiceği", "Savaş Müziği", "Denizcilerin Şarkısı", "Bozkırın Sesi" ve "İzmir Marşı"nın da aralarında olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.

Serap Sağlar, Gaye Alacacı, Olcay Kavuzlu, Okan Şenozan'ın da anlatıcı olarak sahne aldığı konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da konserin sonunda Şef Cem'i Can Deliorman ve Solist Görkem Ezgi Yıldırım'a çiçek ve plaket takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Klasik Müzik Festivali Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Korosu

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