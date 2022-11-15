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Küvete girip paylaştı! Akranlarına meydan okudu

15.11.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pussycat Dolls müzik grubunun solisti Nicole Scherzinger sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak göğsünü ortaya çıkaran bikinisiyle verdiği küvet pozuyla dikkat çekti.

Küvete girip paylaştı! Akranlarına meydan okudu

Pussycat Dolls müzik grubunun solisti Nicole Scherzinger, hayranlara haftayı başlatmak için buz banyosunda poz vererek güzelliğini nasıl koruduğuna dair fikir verdi.

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44 yaşındaki Pussycat Dolls şarkıcısı, süper yüksek bacaklı bir mayo ve göğüs pencereli bir mayo giyerek hayal gücüne çok az şey bıraktı.

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Nicole, 5.4 milyon Instagram takipçisiyle paylaştığı fotoğraflarda makyajsızdı ve altına "Pazartesi Modu yazdı. 37 derecede 6 dakika buz banyosu. Acı yok. Pazartesi motivasyonu." notunu düştü.

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Çatı manzaralı lüks bir balkonda oturan açık hava banyosunda güçlü ve dik bir duruş sergilerken kendinden emin görünüyordu.
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