Küvete girip paylaştı! Akranlarına meydan okudu

Pussycat Dolls müzik grubunun solisti Nicole Scherzinger, hayranlara haftayı başlatmak için buz banyosunda poz vererek güzelliğini nasıl koruduğuna dair fikir verdi.

44 yaşındaki Pussycat Dolls şarkıcısı, süper yüksek bacaklı bir mayo ve göğüs pencereli bir mayo giyerek hayal gücüne çok az şey bıraktı.

Nicole, 5.4 milyon Instagram takipçisiyle paylaştığı fotoğraflarda makyajsızdı ve altına "Pazartesi Modu yazdı. 37 derecede 6 dakika buz banyosu. Acı yok. Pazartesi motivasyonu." notunu düştü.



Çatı manzaralı lüks bir balkonda oturan açık hava banyosunda güçlü ve dik bir duruş sergilerken kendinden emin görünüyordu.





