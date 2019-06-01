HABER

Kuveyt, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 22:21 | Son Güncelleme

15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin geçici üyelerinden Kuveyt, dönem başkanlığı yapacağı haziran ayında savaş ve çatışmalarda kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan kişiler ile ilgili konseye bir karar tasarısı getirecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devraldı.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin geçici üyelerinden Kuveyt, haziran ayı için dönem başkanlığını Endonezya'dan devraldı.

2018-2019 yılları için konseye ikinci kez seçilen Kuveyt, ilk olarak 1979 yılında BM Güvenlik Konseyinde koltuk kazanmıştı.

BM Güvenlik Konseyine üçüncü kez dönem başkanlığı yapacak olan Kuveyt, bu ay savaş ve çatışmalarda kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan kişiler ile ilgili konseye bir karar tasarısı getirecek.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Yıldırım Esenyurt'ta iftar programına katıldıYıldırım Esenyurt'ta iftar programına katıldı
Bakan Turhan: “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var”Bakan Turhan: “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMGK Kuveyt

En Çok Okunan Haberler

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Soylu duyurdu: Büyük bir eylem yapacakken yakalandılar

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı

4 kişi hayatını kaybetmişti! 21 kişi tutuklandı

6 gündür kayıptı! Liseli Sercan'ın cansız bedeni bulundu

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Pençe Harekatı'nda son durum! Hepsi ele geçirildi

Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.