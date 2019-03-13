KUVEYT (AA) - Kuveyt, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max 8" tipi uçaklara hava sahasını kapattı.

Kuveyt Sivil Havacılık İdaresinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ikinci bir emre kadar "Boeing 737 Max 8" tipi uçakların tüm operasyonlarının askıya alındığı ve hava sahasının söz konusu uçaklara kapatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Kuveyt uçaklarının alım satımını ve kiralanmasını finanse eden ALAFCO şirketi de dünya genelinde havayolları şirketlerine kiraladığı 64 uçak arasında "Boeing 737 Max 8" tipi uçak bulunmadığını açıkladı.

ALAFCO'nun açıklamasında, şu an 118 uçak siparişi bulunduğu ve bunların 40'ının "Boeing 737 Max 8" tipi uçaklardan oluştuğu kaydedildi.

Siparişlerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve yeniden pazarlık girişiminde bulunulmadığı ifade edilen açıklamada, yetkili makamların ihtiyati tedbirler almaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, uçak satın alma anlaşması gereği uçak üreticilerinin, üretim hatasından kaynaklanan arızaları tamir etme ve arıza nedeniyle ortaya çıkan zararların tazminatını ödemekle mükellef olduğu belirtildi.