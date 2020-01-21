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  4. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı: "Irak sınırındaki durum güven verici"

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı: "Irak sınırındaki durum güven verici"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı: "Irak sınırındaki durum güven verici"

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, Irak-Kuveyt sınırında istikrarlı bir durumun hakim olduğunu söyledi.

Yerel bir etkinlik kapsamında gazetecilere açıklama yapan Carallah, Irak ile Kuveyt arasında güvenlik ve savunma alanında mutabakat bulunduğunu hatırlatarak, "Sınırdaki durum güven verici." dedi.

Irak, Lübnan ve Yemen'de istikrarın tesisi için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Carallah, "Arap ülkelerinde yaşanabilecek çatışma ve anlaşmazlıklar konusunda ateşkes, diyalog ve barışçıl çözüm seçeneğinden yanayız." ifadesini kullandı.

Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şemri'nin 19 Ocak Pazar günü Kuveyt'e yaptığı ziyaretin önemine dikkati çeken Carallah, bu ziyaretin iki ülke arasındaki koordinasyon çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

Carallah, Katar'ın Basra Körfezi'nde gerginliği azaltma çabalarına değindi. Kuveytli Bakan Yardımcısı, şöyle devam etti:

"Katar'daki kardeşlerimizi, İran, Irak ve diğer bölge ülkelerine ziyaretler gerçekleştirirken görmemiz çok normal. Bu, dinamik Katar diplomasisinin bir göstergesidir. Dolayısıyla söz konusu ziyaretlere hiç şaşırmadık."

Katar, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede tırmanan ABD-İran gerilimini düşürmek için yoğun bir diplomasi yürütmüştü.

ABD, 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 8 Ocak'ta yine Irak toprakları üzerinde bulunan ABD'nin Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

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