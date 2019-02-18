HABER

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na "Netanyahulu fotoğraf" eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim: "Kuveytli bir bakan yardımcısının işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinde bulunmasını tasvip etmesem de ülkenin görüş ve duruşunu belirtmek amacıyla konferansa katılması doğal ve kaçınılmaz bir durumdur"

KUVEYT (AA) - Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansa katılan Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah'ın toplu fotoğrafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı karede yer almasını doğru bulmadığını söyledi.

Ganim, Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada, Kuveyt'in Filistin halkına tarihi desteği ile "siyonist işgalciyi ve ihlallerini reddetme" konusundaki tutumunun açık ve ilkeli olduğunu vurguladı.

Carullah'ın Varşova'daki konferansta Netanyahu ile aynı fotoğrafta yer almasını eleştiren Kuveyt Meclis Başkanı, "Her ne kadar Kuveytli bir bakan yardımcısının işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinde bulunmasını tasvip etmesem de ülkenin görüş ve duruşunu belirtmek amacıyla konferansa katılması doğal ve kaçınılmaz bir durumdur." dedi.

- "İsrail'le normalleşmeye gidecek en son ülke Kuveyt'tir"

Filistin'in meşru davasının Kuveyt'in öncelikli konuları arasında olduğunu belirten Ganim, şunları söyledi:

"Kuveyt, yönetim, hükümet ve halk düzeyinde Filistin meselesinin pazarlık konusu olmasını ve bunun teklif edilmesini reddeder. 'İsrail'le normalleşmeye gidecek en son ülke Kuveyt'tir' sloganı her zaman ülkemizin ilkesi olacaktır. Tarih, Kuveyt'in siyonist işgalciye karşı gerçek ve kalıcı tutumunun örnekleriyle doludur."

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah da Varşova'daki konferansa katılarak toplu fotoğrafta Netanyahu ile aynı karede bulunduğu için yöneltilen eleştirilere karşılık İsrail'le normalleşmeye karşı olduklarını belirtmişti.

Carullah, "Varşova Konferansı'nda çekilen bir toplu fotoğraftan, İsrail ile normalleşmeye karşı çıkan ve bu konuda net bir tavra sahip olan Kuveyt'in tutum değiştirdiği anlamını çıkaran yanılır. İlişkilerde normalleşmeye gitmenin birçok yolu var. Uluslararası toplantıda çekilen toplu fotoğraf içinde yer almak normalleşme anlamına gelmiyor. Kuveyt'in bu meseledeki tutumunu bir fotoğrafa indirgeyen kişi yanlış düşünüyor." ifadelerini kullanmıştı.

- Varşova Konferansı

ABD ve Polonya'nın öncülüğünde 13-14 Şubat'ta Varşova'da "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı bir konferans düzenlenmişti.

İsrail ile Arap ülkelerini aynı masa etrafından toplayan konferansta İsrail'i Başbakan Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Umman ile Yemen'i dışişleri bakanları, Suudi Arabistan'ı ise dış ilişkilerden sorumlu devlet bakanı temsil etmişti. Lübnan ve Filistin'in boykot ettiği konferansa Körfez ülkelerinden Kuveyt ise dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılmıştı.

Organize İşler Sazan Sarmalı tepkileri sonrası BKM'den flaş Netflix açıklaması!Organize İşler Sazan Sarmalı tepkileri sonrası BKM'den flaş Netflix açıklaması!
Hakkari'deki kayak merkezine hafta sonu akınıHakkari'deki kayak merkezine hafta sonu akını
Tarihi Yarımada'da puslu gün doğumundan büyüleyici görüntülerTarihi Yarımada'da puslu gün doğumundan büyüleyici görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Kuveyt varşova

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!

Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!

Reina katliamı davasında son dakika gelişmesi! Salon boşaltıldı

Reina katliamı davasında flaş gelişme! Salon boşaltıldı

Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

Mucizenin fotoğrafı... Şimdi kitabını yazıyor

Mucizenin fotoğrafı... Şimdi kitabını yazıyor

Donan baraja gömüldü!

Donan baraja gömüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.