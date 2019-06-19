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Kuveyt Emiri, 7 yıl aradan sonra Irak’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir es-Sabah, az önce Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı.Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Irak’a resmi ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir es-Sabah, Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından karşılandı.

Kuveyt Emiri, 7 yıl aradan sonra Irak’ta

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir es-Sabah, az önce Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı.
Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Irak’a resmi ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir es-Sabah, Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından karşılandı. Ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdülmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüşecek olan Kuveyt Emiri, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ve Irak’ın imarı konusundaki ülkesinin rolünü ele alması bekleniyor.
En son 2012 yılında Irak’ı ziyaret eden Sabah’ın gündeminde ayrıca, son dönemde körfezde petrol gemilerine yapılan saldırıları da ele alacağı gelen bilgiler arasında.

Kuveyt Emiri, 7 yıl aradan sonra Irak’ta

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