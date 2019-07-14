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Kuveyt Emiri AB temsilcisiyle bölgesel gelişmeleri görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 18:53 | Son Güncelleme

Kuveyt Emiri AB temsilcisiyle bölgesel gelişmeleri görüştü

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre Emir Sabah, ülkeye resmi ziyarette bulunan Mogherini'yi kabul etti.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Mogherini, bölgenin içinden geçtiği zor şartlar altında Kuveyt'in oynadığı rolden övgüyle söz etti.

"Kuveyt'in gerginliği azaltmak ve bölgede iş birliği fırsatları oluşturmak için sarf ettiği çabalar ile takındığı tavrı destekliyor ve takdir ediyoruz." ifadesini kullanan Mogherini, Kuveyt'te AB diplomatik misyonu açılmasının bölgede çeşitli alanlarda iş birliğini artırmaya yardımcı olacağını kaydetti.

Mogherini, ülkede AB diplomatik misyonu açmak için dün Kuveyt'e gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Kuveyt

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