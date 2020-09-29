Kuveyt Emiri Hayatını Kaybetti

Kuveyt Emiri Sabah el Ahmed el Cabir es Sabah’ın öldüğü açıklandı. 91 yaşındaki Şeyh Sabah, petrol zengini Kuveyt'i 2006 yılından bu yana yönetiyordu, 50 yıldan uzun süredir de ülkenin dış politikasına yön veriyordu.
Emir Sabah, Temmuz ayında Kuveyt'te açıklanmayan bir nedene bağlı geçirdiği ameliyatın ardından ABD’ye götürülmüştü. Aynı aydan bu yana ABD'de bir hastanede tedavi gören Emir, görevlerini geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti.
Şeyh Sabah, Kuveyt'in daha büyük komşularıyla ilişkileri dengelemeye çalıştı, Suudi Arabistan ile en yakın ilişkilerin kurulmasını sağladı. Geçmişte Kuveyt’i işgal eden Irak ile yeniden ilişki kurdu ve İran ile açık diyaloğu sürdürdü.
Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katar'ı boykot ettiği bir Körfez anlaşmazlığında arabuluculuk yapmaya çalıştı ve Suriye'de insani yardım için bağış toplamayı Kuveyt'in önceliklerinden biri haline getirdi.
Şeyh Sabah’ın ölümünün açıklamasının ardından Arap dünyasından ve birçok ülkeden taziye mesajları yağdı, bazı ülkeler yas ilan etti.
Başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Arapça ve Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum."
Ürdün Kralı Abdullah da Twitter gönderisinde, "Bugün, Arap birliği için hiçbir çabadan kaçınmayan bir ağabeyi, bilge ve sevgi dolu bir lideri kaybettik" dedi.
Emirin halefinin kim olacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı, ancak diplomatlar, 83 yaşındaki Şeyh Nevaf'ın sorunsuz bir şekilde iktidarı üstlenmesini beklediklerini söylüyor.
İktidar devrinin, dünyanın en büyük bağımsız varlık fonlarından biri olan Kuveyt Yatırım Otoritesi aracılığıyla belirlenen petrol politikasını veya yabancı yatırım stratejisinin etkilenmesi beklenmiyor. Ülkenin petrol politikası, emir tarafından atanan Yüksek Petrol Konseyi tarafından belirleniyor.
Hükümetin parlamentoyla genellikle zor olan ilişkilerini yönetmekle görevlendirilecek olan yeni emirin veliaht prens ve başbakan seçimi, özellikle Kuveyt'in mali durumunun düşük petrol fiyatları ve Corona virüsü salgını nedeniyle zorlandığı bir zamanda yakından izlenmesi bekleniyor.