Kuveyt Emiri Hayatını Kaybetti

Kuveyt Emiri Sabah el Ahmed el Cabir es Sabah’ın öldüğü açıklandı. 91 yaşındaki Şeyh Sabah, petrol zengini Kuveyt'i 2006 yılından bu yana yönetiyordu, 50 yıldan uzun süredir de ülkenin dış politikasına yön veriyordu.

Emir Sabah, Temmuz ayında Kuveyt'te açıklanmayan bir nedene bağlı geçirdiği ameliyatın ardından ABD’ye götürülmüştü. Aynı aydan bu yana ABD'de bir hastanede tedavi gören Emir, görevlerini geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti.

Şeyh Sabah, Kuveyt'in daha büyük komşularıyla ilişkileri dengelemeye çalıştı, Suudi Arabistan ile en yakın ilişkilerin kurulmasını sağladı. Geçmişte Kuveyt’i işgal eden Irak ile yeniden ilişki kurdu ve İran ile açık diyaloğu sürdürdü.

Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katar'ı boykot ettiği bir Körfez anlaşmazlığında arabuluculuk yapmaya çalıştı ve Suriye'de insani yardım için bağış toplamayı Kuveyt'in önceliklerinden biri haline getirdi.

Şeyh Sabah’ın ölümünün açıklamasının ardından Arap dünyasından ve birçok ülkeden taziye mesajları yağdı, bazı ülkeler yas ilan etti.