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Kuveyt Emiri hayatını kaybetti mi?

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

Kuveyt hükümeti, Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öldüğü yönünde sosyal medyada yer alan iddialara itibar edilmemesi, resmi kaynaklardan bilgi alınması çağrısında bulundu.

Kuveyt Emiri hayatını kaybetti mi?

Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, Emir Sabah'ın öldüğü yönünde ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkesi resmi kaynaklardan bilgi almaya ve sosyal medyada çıkan şeylere itibar etmemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformlarında 91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah'ın hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu.

Kuveyt Bakanlar Kurulu'ndan 14 Eylül'de yapılan açıklamada, Emir'in sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi paylaşılmıştı.

Emir Sabah, 19 Temmuz'da başarılı bir ameliyat geçirmiş, 23 Temmuz'da da tedavisinin tamamlanması amacıyla ABD'ye gitmişti.

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