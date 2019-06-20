Kuveyt Emiri Sabah, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 7 yıl sonra başkent Bağdat'ı ziyaret eden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi'nin Kuveyt Emiri Sabah ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi, ortak serbest ticaret bölgesinin etkinleştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Başbakan Abdulmehdi, Irak ile Kuveyt aralarında çözüm bekleyen konularda son aşamaya gelindiğini belirtti.

Abdulmehdi, "Bu ziyaret, ikili ilişkileri geliştirmek için bir fırsattır. Biz, Irak-Kuveyt ilişkilerinin geleceğinden umutluyuz." ifadesini kullandı.

Kuveyt'te varılan iş birliği anlaşmalarının, yatırımların teşvik edilmesinin, vize işlemlerinin kolaylaştırılmasının ve ekonomi ve ticaret alanında iş birliğinin önemli olduğunu aktaran Abdulmehdi, ülkesinin zorluklarla karşılaştığını ancak zorlukları başarıyla atlattığını ve uluslararası konumunu güçlendirmede önemli bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.