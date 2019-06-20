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Kuveyt Emiri Sabah, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 00:14 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: - "Bu ziyaret, ikili ilişkileri geliştirmek için bir fırsattır. Biz, Irak-Kuveyt ilişkilerinin geleceğinden umutluyuz" - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah: - "Anlaştığımız birçok şey var ve geriye kalanlar iki bakanlık heyetinin görüşmeleri sırasında çözülebilir"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 7 yıl sonra başkent Bağdat'ı ziyaret eden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi'nin Kuveyt Emiri Sabah ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi, ortak serbest ticaret bölgesinin etkinleştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Başbakan Abdulmehdi, Irak ile Kuveyt aralarında çözüm bekleyen konularda son aşamaya gelindiğini belirtti.

Abdulmehdi, "Bu ziyaret, ikili ilişkileri geliştirmek için bir fırsattır. Biz, Irak-Kuveyt ilişkilerinin geleceğinden umutluyuz." ifadesini kullandı.

Kuveyt'te varılan iş birliği anlaşmalarının, yatırımların teşvik edilmesinin, vize işlemlerinin kolaylaştırılmasının ve ekonomi ve ticaret alanında iş birliğinin önemli olduğunu aktaran Abdulmehdi, ülkesinin zorluklarla karşılaştığını ancak zorlukları başarıyla atlattığını ve uluslararası konumunu güçlendirmede önemli bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Abdulmehdi, Irak'ın artık kriz ülkesi olma konumundan çıkıp çözüm ortağı haline geldiğini kaydetti.

Kuveyt Emiri Sabah da gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Irak'ın geliştiğini ve kalkındığını görmek istediğini belirten Sabah, Irak'ı kendi ülkesi kadar önemsediğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini arzuladığını vurguladı.

Sabah, "Anlaştığımız birçok şey var ve geriye kalanlar iki bakanlık heyetinin görüşmeleri sırasında çözülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah

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