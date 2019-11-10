Kuveyt Emiri Sabah'tan Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan mektup aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, ülkeye gelen Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti.

Kuveytli Bakan, görüşmede Kral Selman'a Emir Sabah'ın mektubunu teslim etti. Mektupta iki ülke ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirme yollarının yer aldığı ifade edildi.

Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, sürpriz bir ziyaretle bugün Suudi Arabistan'a gelmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 5 Kasım'da Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğu duyurmuştu.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah da aynı gün yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakan Vekili Halid el-Carallah da ülkesinin, İran'ın Körfez'deki durumla alakalı gönderdiği mektupları Suudi Arabistan ve Bahreyn'e ulaştırdığını ancak henüz bir cevap alınmadığını açıklamıştı.