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Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed 91 yaşında hayatını kaybetti

29.09.2020 18:37 | Son Güncelleme

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti. Şeyh El Sabah'ın yerine 83 yaşındaki üvey kardeşi Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el Ahmed'in geçmesi bekleniyor.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed 91 yaşında hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti.

Şeyh El Sabah'ın yerine 83 yaşındaki üvey kardeşi Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el Ahmed'in geçmesi bekleniyor.

El Sabah, Temmuz ayında, açıklanmayan rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuş, ameliyat sonrası tedavi için ABD'ye uçmuştu.

Erdoğan'dan başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından baş sağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğumu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1310958380555612160?s=20

Şeyh el Sabah 2006'da, Emir Şeyh Saad el Abdullah'ın dokuz günlük görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı 2006'dan bu yana ülkenin başındaydı, daha önce de 50 yıl ülkenin dışişlerinden sorumluydu.

'Arap diplomasisinin dekanı'

Şeyh el Sabah, Kuveyt'in Irak güçleri tarafından işgal edildiği 1990-1991 Körfez Savaşı'nda Irak'a destek çıkan devletlerle ilişkileri yeniden düzeltme çabaları nedeniyle 'Arap diplomasisinin dekanı' olarak anılıyordu.

Emir, Suudi Arabistan ile müttefikleri ve Katar arasındaki diplomatik sorunlar dahil bir dizi bölgesel tartışmada arabulucu rolü üstlendi.

El Sabah yönetimindeki Kuveyt, Suriye'deki iç savaşa da müdahil olmadı, onun yerine ülkesinde insani yardım konferansları düzenledi.

Yaklaşık 3.4 milyon yabancı işçi, toplam 4.8 milyon nüfusu olan Kuveyt, dünyanın en büyük altıncı petrol rezervlerine sahip. Kuveyt, ABD'nin de en yakın müttefiklerinden.

Ülke son 260 yıldır Sabah ailesi tarafından yönetiliyor.

Diğer Körfez ülkelerine kıyasla parlamentonun en çok sözünün geçtiği ülke Kuveyt. Muhalif milletvekilleri açıkça Sabah ailesini eleştirebiliyor.

İktidardaki aile üyeleri, hükümette ve yönetimde en kilit görevlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Siyasi konularda son söz Emir'in. Emirin ayrıca parlamentoyu feshedip seçim çağrısı yapma yetkisi de var.

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