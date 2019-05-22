KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Körfez bölgesinde son dönem yaşanan gelişmelere işaret ederek, "bölgede son derece tehlikeli şartlar içerisinde yaşadıklarını ve gittikçe tansiyonun yükseldiğini" söyledi.

Sabah, Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki Dışişleri Bakanlığı binasını ziyaretinde diplomatlara yaptığı konuşmada, "Herkesin bildiği üzere son derece tehlikeli şartlar içerisinde yaşıyoruz, yine herkesin bildiği üzere bölgemizde gittikçe tansiyon yükseliyor." dedi.

Bölgeye sükunetin geri dönmesini ve yaşanan olaylara sağduyulu yaklaşılmasını ümit ettiğini dile getiren Sabah, "Kuveyt diplomasisi, diğer ülkelerin içişlerine müdahaleden uzak bir şekilde ortak çıkarlar yaratmak için dünya ülkeleri ve halkları arasında barış köprülerinin uzanmasına, iş birliğinin kurulmasına, iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasına, uluslararası hukuka ve meşru kararlara bağlı kalmaya odaklanıyor." diye konuştu.

ABD'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a uyguladığı yaptırımlarla gerilen Washington-Tahran hattı nedeniyle bölge, son günlerde Körfez ülkeleri ile Batılı delegasyonlar arasında gerçekleştirilen görüşmelere ev sahipliği yapıyor.