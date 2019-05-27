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Kuveyt Emiri'nden bölgedeki gelişmelere karşı uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 23:36 | Son Güncelleme

Kuveyt Emiri'nden bölgedeki gelişmelere karşı uyarı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ülkenin güvenliğini korumak için bölgede yaşanan gelişmelerle yüzleşmek ve bunların yansımalarına karşı tedbirli olmak gerektiğini belirtti.

Kuveyt Emiri Sabah, ramazanın son on gününe girilmesi münasebetiyle yaptığı ve Kuveyt haber ajansı KUNA'da yayımlanan konuşmasında, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bünyesinde elde edilen kazanımların muhafazasının, tehlikeler ve zorluklarla mücadelede garantör görevi göreceğini ifade etti.

Bölgedeki gelişmelere ve bunların yansımalarına karşı hazırlıklı olmak ve gereken tedbirleri almak gerektiğine işaret eden Sabah, bunun, ulusal birliğin korunması ve toplumsal dokuyu bozmaya çalışanlara karşı durulmasıyla gerçekleşeceğini söyledi.

ABD ve İran yönetimleri arasında bölgede artan gerginlikten sonra ABD Başkanı Donald Trump, 24 Mayıs'ta Orta Doğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklamıştı.

Washington yönetimi, iki hafta önce de İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

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Kuveyt

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